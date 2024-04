Sony WH-1000XM5, cuffie top in super offerta

Fonte foto: Sony

Le cuffie di fascia alta sono prodotti destinati agli utenti più esigenti, che in tema di audio non scendono a compromessi e vogliono solo dispositivi sviluppati per un’ottima resa sonora, anche se questo corrisponde di solito a prezzi non proprio contenuti.

Ed è proprio il costo che potrebbe scoraggiare i consumatori, che sempre più spesso si rivolgono a Amazon per risparmiare qualcosa e portare a casa comunque device più che ottimi.

Tra le offerte più interessanti di questi giorni, troviamo le Sony WH-1000XM5, le cuffie over-ear del colosso della tecnologia che grazie agli sconti offerte dall’ecommerce scendono poco sotto i 330 euro.

Sony WH-1000XM5 – Cuffie over-ear – Adaptive Sound Control e audio spaziale

Sony WH-1000XM5: caratteristiche tecniche

Le Sony WH-1000XM5 sono cuffie over-ear con driver da 30 mm con magnete in neodimio e risposta in frequenza da 20 Hz fino a 20 kHz. Il dispositivo, inoltre, è certificato Hi-Res audio ed è in grado di riprodurre audio wireless ad alta risoluzione con codifica a LDAC.

Presente anche Digital Sound Enhancement Engine Extreme (DSEE Extreme), la tecnologia sviluppata da Sony che, tramite dei complessi algoritmi proprietari, permette di elaborare i suoni in riproduzione, ripristinando una qualità audio quanto più simile al formato d’origine prima della compressione.

Il processore a bordo è un Sony V1 che utilizzato congiuntamente col chip HD QN1 garantisce agli utenti una modalità Cancellazione attiva del rumore (ANC) in grado di eliminare la maggior parte dei rumori ambientali, isolando l’ascoltatore da ciò che lo circonda in modo molto efficace.

Attivando la modalità Ambientale, invece, si utilizzano i quattro microfoni su ogni padiglione per percepire i suoni circostanti, consentendo di ascoltare anche le voci delle persone accanto a noi senza dover togliere le cuffie.

Sempre grazie al processore, è possibile utilizzare anche la funzione Auto NC Optimizer, con la Cancellazione del rumore e la modalità Ambientale che vengono ottimizzate in automatico in base all’ambiente di utilizzo. Per migliorare le chiamate, invece, c’è la tecnologia Precise Voice Pickup che amplifica la voce del parlante e riducendo i rumori circostanti.

Inoltre, con i device compatibili, le Sony WH-1000XM5 consentono di utilizzare anche l’audio spaziale con 360 Spatial Sound Personalizer (per i televisori Sony Bravia) e 360 Reality Audio.

Per collegare le cuffie allo smartphone si può utilizzare Bluetooth 5.3 (con tecnologia Multipoint e Google Fast Pair), che garantisce l’accesso anche all’app Headphones Connect, che permette di gestire anche l’equalizzatore e tutte le impostazioni del dispositivo. Il prodotto è compatibile anche con Alexa, Google Assistant e Siri.

Stando alle dichiarazioni di Sony, l’autonomia è di circa 30 ore di riproduzione, in più caricando le cuffie per soli 3 minuti è possibile ottenere altre 3 ore di ascolto.

Sony WH-1000XM5: l’offerta su Amazon

Le Sony WH-C1000XM5 sono cuffie di fascia alta, sviluppate per soddisfare anche l’ascoltatore più esigente, quello che cerca un prodotto capace di garantire una resa sonora ottimale e tante funzioni smart per godere appieno della propria musica in qualsiasi contesto.

Il prezzo di listino è di 419 euro, ma con l’offerta Amazon si scende a 329 euro (-21%, -90 euro), uno sconto molto interessante che rende un po’ più semplice l’acquisto di un prodotto davvero di qualità.

Sony WH-1000XM5 – Cuffie over-ear – Auto NC Optimizer e audio spaziale