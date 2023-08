IPhone 14 Pro, lo sconto è servito: prezzo imperdibile

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Anche in questa settimana dedicata solitamente alle vacanze e al riposo, troviamo su Amazon offerte mozzafiato sui dispositivi più ricercati e amati dagli utenti. E quando si parla di dispositivi più desiderati, il pensiero corre immediatamente agli smartphone e più precisamente all’iPhone. Inutile girarci intorno: il telefono dell’azienda di Cupertino è ancora uno dei più venduti in Italia e ogni anno si aspetta l’offerta giusta per acquistare il nuovo modello. Offerta che troviamo oggi su Amazon per l’iPhone 14 Pro, l’ultimo modello premium lanciato sul mercato. La versione da 128GB è disponibile con uno sconto di ben 220€ al prezzo più basso dell’ultimo periodo e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’offerta completa e che non bisogna lasciarsi scappare.

L’iPhone 14 Pro è uno degli smartphone più innovativi lanciati da Apple negli ultimi anni. E per capirlo basta guardare il design. Nella parte frontale, infatti, la Dynamic Island ha preso il posto del notch. Si tratta di una barra interattiva con la quale poter gestire rapidamente alcune delle funzioni delle app più utilizzate, come ad esempio Spotify, le mappe e tanto altro. Novità anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Oltre ad avere nuovi sensori che catturano ancora più luce, soprattutto nelle foto scattate al buio, l’app fotocamera è caratterizzata dalla nuova modalità Azione, pensata per registrare video perfetti anche in movimento. Insomma, uno smartphone con tante novità e oggi anche a un super prezzo.

iPhone 14 Pro: la scheda tecnica

Quando si parla di un smartphone da poco lanciato sul mercato bisogna partire subito dalle novità più importanti. E in questo iPhone 14 Pro a catturare l’attenzione è sicuramente la Dynamic Island, la barra presente nella parte alta dello schermo e con la quale puoi interagire. Apple ha sviluppato dei widget ad hoc presenti in iOS 16 che permettono di sfruttare al meglio questa "isola dinamica" con tutte le app più popolari, come ad esempio Spotify, le mappe e le chiamate. In questo modo puoi controllare le impostazioni dell’app senza interrompere quello che stai facendo sullo schermo.

Proprio parlando dello schermo, sull’iPhone 14 Pro è montato un display Super Retina XDR da 6,1", due volte più luminoso all’aperto rispetto a quello dei modelli precedenti. Il display è dotato anche di tecnologie all’avanguardia come la ProMotion che fa aumentare il refresh rate fino a 120Hz per prestazioni grafiche eccezionali. Sotto la scocca troviamo l’innovativo processore A16 Bionic, uno dei migliori sul mercato, con a supporto 128GB di memoria interna.

Novità anche per quanto riguarda il comparto fotografico e non poteva essere altrimenti. Sull’iPhone 14 Pro troviamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP per immagini perfette in ogni dettaglio. A supporto un obiettivo ultragrandangolare e un teleobiettivo 2X. Ogni fotocamera riesce a catturare più luce rispetto a quelle degli anni passati, per immagini più luminose quando è buio. Apple ha migliorato anche la modalità Cinema introdotta con il precedente modello e ha lanciato anche la modalità "Azione". Come si può intuire dal nome, è pensata per registrare video stabilizzati mentre si è in movimento.

Chiudiamo con un’altra miglioria che ti farà piacere. La batteria ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Il merito è sia della maggior capienza, sia delle ottimizzazioni software rilasciate con iOS 16. Uno smartphone premium che ti affascina fin dal primo momento.

iPhone 14 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Solo per oggi trovi l’iPhone 14 Pro a un super prezzo su Amazon e con tutti i benefici riservati agli utenti Prime, tra cui la spedizione gratuita e velocissima (lo ricevi in meno di ventiquattro ore) e la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a un massimo di 30 giorni dall’acquisto. Oggi troviamo lo smartphone Apple a un prezzo di 1119€ con uno sconto di poco superiore ai 200€ (-16%). Può sembrare uno sconto esiguo, ma si tratta sempre di un dispositivo Apple ed è già difficile trovarlo in offerta. Inoltre, c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 223,80€ al mese a tasso zero. Insomma, un’offerta con i fiocchi da non farsi scappare. Disponibile in diverse colorazioni.

