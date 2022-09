IPhone 14 Pro: segnalati problemi alla batteria

Dopo quello della fotocamera, per fortuna risolto in fretta, un nuovo fastidioso problema interesserebbe alcuni smartphone della gamma iPhone 14 di Apple: a segnalarlo sono stati diversi utenti, che lamentano comportamenti anomali dei modelli Pro durante la ricarica della batteria. Nessuna segnalazione, invece, per i modelli non Pro di iPhone 14 e questo, considerando che gli iPhone 14 standard sono praticamente identici agli iPhone 13 dell’anno scorso, non stupisce affatto.

iPhone 14 Pro: bug alla batteria

Alcuni possessori di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max stanno segnalando che i loro dispositivi si riavviano in modo casuale, nel momento in cui vengono ricaricati con cavo Lightning o con MagSafe. Il problema è stato segnalato attraverso Reddit, in una serie di post condivisi dagli utenti, tutti molto simili tra loro.

Il primo risale a quasi dieci giorni fa e rivela che il bug si è manifestato fin da subito, mentre un altro cliente parla del suo problema con iPhone 14 Pro Max in modo più dettagliato, scrivendo che il suo device con iOS 16.0.1 installato si riavvia ogni 10-20 minuti mentre sta ricaricando. Altri utenti hanno notato lo stesso comportamento con iPhone 14 Pro con iOS 16.0.2 e iOS 16.1 beta 2 istallati.

Secondo un’altra voce, il bug si verifica quando la batteria in ricarica si trova tra il 90% e il 95% e se il telefono di Apple è in idle, cioè se non sta eseguendo app in primo piano.

Al momento, non è chiaro quante unità di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max siano interessate da questo problema e, purtroppo, Apple non ha ancora rilasciato ufficialmente una comunicazione a riguardo.

L’unico modo per provare a rimediare sarebbe di formattare il proprio dispositivo in modalità DFU (Device Firmware Upgrade) e ripristinare un backup effettuato in precedenza. Tuttavia, gli utenti che hanno tentato questo approccio (che non è affatto alla portata di tutti) hanno detto che il problema persiste.

Apple: risolto il problema della fotocamera

Quello della batteria non è l’unico problema che ha interessato la nuova gamma di telefoni di Apple. Uno dei più gravi era quello della fotocamera principale di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max che, grazie al nuovo firmware iOS 16.0.2, è stato corretto.

Il bug provocava una forte vibrazione al sensore di questi device quando veniva usata la fotocamera da alcune applicazioni terze, in particolare TikTok, Instagram e Snapchat.