IPhone 15, ecco l’offerta del giorno su Amazon: minimo storico

Lo smartphone di Apple è in offerta con uno sconto mai visto prima e risparmi centinaia di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco le caratteristiche tecniche.

Se c’è uno smartphone che cattura l’attenzione ogni volta che lo si trova in offerta, è sicuramente l’iPhone 15. L’ultima versione dello smartphone Apple è tra i più desiderati dagli utenti e domina la classifica dei dispositivi più venduti. È naturale che le poche volte che lo si trova in offerta, diventa immediatamente il telefono più venduto su Amazon. Ed è esattamente quello che accade oggi: sul sito di e-commerce, infatti, trovi l’iPhone 15 nella versione da 128 gigabyte di memoria interna in promo con uno sconto di quasi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Per quanto riguarda lo smartphone, c’è poco da dire. È uno dei telefoni più chiacchierati e recensiti degli ultimi mesi e rispetto al modello precedente le novità non sono di poco conto. Dopo tanti anni, cambia il design, con la Dynamic Island che ha preso il posto del notch e rende l’utilizzo dello smartphone ancora più immediato. Grande novità anche a livello hardware: nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con sensore professionale da 48 megapixel. Se stavi aspettando il momento giusto per comprare l’iPhone 15, quel momento è arrivato oggi.

iPhone 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie allo sconto disponibile oggi su Amazon, il prezzo dell’iPhone 15 scende a 779 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio netto è di poco inferiore ai 200 euro (-20%). Può sembrare uno sconto di poco valore, ma stiamo parlando di un dispositivo Apple ed è già complicato trovarlo in promo. A tutto questo si aggiungono i vantaggi riservati da Amazon, come ad esempio la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 155,80 euro a tasso zero. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore in base a quando effettui l’ordine.

iPhone 15: la scheda tecnica

Parlare delle semplici caratteristiche tecniche dell’iPhone 15 è riduttivo. È preferibile concentrarsi sulle novità introdotte e su cosa lo differenzia rispetto al modello precedente.

Partiamo dalla prima novità, anche la più evidente a occhio nudo. Apple ha deciso di aggiornare il design del suo smartphone, dicendo addio al notch e dando spazio alla Dynamic Island, un’isola interattiva presente nella parte alta dello schermo che, oltre a nascondere la fotocamera frontale, permette anche di interagire velocemente con le app principali, come ad esempio Spotify, le Mappe e tante altre. Parlando dello schermo, invece, troviamo un display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Le prestazioni sono assicurate dal processore A16 Bionic.

La seconda novità più importante riguarda il comparto fotografico. Apple ha aggiornato il suo sistema di fotocamere dotando l’iPhone 15 di nuovi sensori di ultima generazione. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 48 megapixel che assicura una risoluzione maggiore delle immagini rispetto al passato. Ad accompagnarlo un secondo sensore da 12 megapixel. Nell’app fotocamera trovi tante modalità differenti per scattare bellissime foto e registrare video di qualità professionale.

Per ultimo, ma non per importanza, la presenza della porta USB-C, la stessa già utilizzata per il Mac e l’iPad. L’autonomia dello smartphone ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. La smartphone viene costantemente aggiornato con nuove funzioni e con le patch di sicurezza.

