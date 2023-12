IPhone 15, prezzo crolla con l’offerta di Natale Amazon: sconto imperdibile

Fonte foto: dontree_m/iStock

Manca poco più di una settimana a Natale e la corsa contro il tempo è cominciata. Questo weekend è decisivo per completare i regali di Natale per famigliari, parenti, amici, colleghi di lavoro e partner. Se stavate aspettando il momento giusto e soprattutto l’offerta giusta, è arrivato oggi. Da questa mattina, infatti, puoi trovare l’iPhone 15 su Amazon con uno sconto mai visto prima e al minimo storico sul sito di e-commerce. Il merito è dello sconto top che ti permette di risparmiare quasi 150 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Una promo completa e da non farsi scappare per nessun motivo.

Per quanto riguarda l’iPhone 15, stiamo parlando di uno dei migliori smartphone del momento. Rispetto all’edizione precedente le novità sono sostanziali. Il layout è rimasto pressoché lo stesso, ma Apple ha detto addio al notch sostituendolo con l’innovativa Dynamic Island. Nuovo anche il comparto fotografico: nella parte posteriore fa il suo debutto il sensore principale da 48 megapixel che assicura immagini e video ancora più definiti. Insomma, non ti resta che approfittare di questa ottima offerta e acquistare l’iPhone 15 per te o a una persona che vuoi bene.

iPhone 15: prezzo, offerta e sconto Amazon per Natale

Il prezzo scende al minimo storico su Amazon e l’iPhone 15 diventa un vero best seller. Oggi trovi lo smartphone top di Apple a un prezzo di 839 euro, con uno sconto top del 14% che ti fa risparmiare quasi 150 euro. Può sembrare uno sconto risicato, ma si tratta pur sempre di un dispositivo Apple e per di più di un iPhone. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in cinque rate da 167,80 euro al mese a tasso zero. Come detto, la disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi record, anche meno di ventiquattro ore.

Inoltre, il periodo per il reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi acquistarlo in questo momento e decidere di regalarlo a Natale senza avere la paura di non poterlo rimandare indietro. L’iPhone 15 è disponibile in diverse colorazioni.

In alternativa per chi vuole spendere un po’ di meno c’è in offerta anche l’iPhone 14. Lo trovi sempre al minimo storico e con uno sconto eccezionale. Oggi è disponibile a 699 euro con uno sconto del 20% e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in cinque rate a tasso zero. Approfittane subito.

iPhone 15: la scheda tecnica

Apple ci ha abituato a una continua evoluzione del suo dispositivo di punta, ma con questo iPhone 15 le novità sono tante e sostanziali. A partire dalla presenza della già annunciata Dynamic Island. Si tratta dell’elemento interattivo che sostituisce il notch e che abbiamo già visto sull’iPhone 14 Pro. Ora arriva anche sull’iPhone 15 con altre novità: l’azienda di Cupertino ha sviluppato nuovi widget che permettono di utilizzare anche più app sulla Dynamic Island e interagire velocemente con Spotify, le mappe e tantissime altre applicazioni.

Lo schermo è un classico display Super Retina XDR da 6,1 pollici con una risoluzione elevatissima ed è molto più luminoso rispetto al modello precedente. Lo puoi vedere anche sotto la luce del sole senza troppi problemi. L’altra novità è anche a livello di processore: sotto la scocca trova posto il chip A16 Bionic che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale. La memoria interna è da 128 GB.

A proposito di fotografia, Apple ha dotato il comparto fotografico posteriore di due nuovi sensori. La fotocamera principale è da ben 48 megapixel e a supporto ha un teleobiettivo 2x. Un connubio vincente e molto versatile che puoi utilizzare in qualsiasi situazione. La fotocamera frontale, invece, è la classica sicurezza Apple: selfie perfetti da poter caricare direttamente sui tuoi profili social. Notevoli miglioramenti anche a livello di app Foto, con le classiche modalità che sono state migliorate e aggiornate.

La batteria ti accompagna a fine giornata senza troppi problemi, mentre a livello di ricarica, ora trovi il nuovo connettore USB-C.

