IPhone 15 Pro a un prezzo mai visto prima: lo sconto è spaziale

Lo smartphone ultra-top di Apple è in offerta con uno sconto di 200 euro e lo paghi in 5 rate a tasso zero. Schermo super fluido, processore top e nuovo sistema fotografico.

Quando capitano occasioni del genere bisogna approfittarne subito. Non è una cosa di tutti i giorni trovare l’iPhone 15 Pro, ultima versione dello smartphone Apple, a un prezzo super competitivo e con la possibilità di dilazionare il prezzo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il merito è dello sconto di quasi 200 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico dell’ultimo periodo. Combinando tutti i vantaggi assicurati dal sito di e-commerce, l’iPhone 15 Pro diventa un vero best-buy e non bisogna perdere questa opportunità.

Per quanto riguarda l’iPhone 15 Pro c’è poco da dire, è uno dei migliori smartphone disponibili in questo momento sul mercato. Prestazioni eccezionali, nuovo sistema fotografico che aumenta la qualità delle immagini e dei video e soprattutto il frame della cornice in titanio che lo rende più leggero e allo stesso tempo più resistente. Un netto upgrade rispetto al modello precedente.

iPhone 15 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta disponibile sull’iPhone 15 Pro lo rende uno dei migliori smartphone premium che puoi acquistare oggi. Su Amazon il telefono Apple è in promo con uno sconto del 15% che fa scendere il prezzo a 1.049 euro, con un risparmio netto che sfiora i 200 euro. Per lo smartphone si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 209,80 euro al mese con il servizio Amazon che attivi nella pagina prodotto. Per la spedizione non devi aspettare molto e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Lo puoi testare con tutta calma: per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni di Amazon. Ma difficilmente resterai deluso.

iPhone 15 Pro: la scheda tecnica

Un netto salto in avanti rispetto al modello precedente. Se sotto il profilo del design le differenze tra iPhone 15 Pro e iPhone 14 Pro sono minime, a cambiare è tutto il resto, a partire dal comparto fotografico e dal processore. Andiamo con ordine e vediamo tutte le novità di questo iPhone 15 Pro.

La prima differenza riguarda i materiali con cui è costruito. La cornice laterale, infatti, è in titanio, il che rende lo smartphone più resistente e più leggero allo stesso tempo. La seconda novità è nascosta sotto la scocca: il merito è del nuovissimo processore A17 Pro che assicura prestazioni grafiche mai viste in precedenza e una potenza senza pari. Ottimo anche il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione elevata e tecnologia ProMotion che spinge il refresh rate fino a 120 Hz, per un utilizzo fluido e scorrevole nella vita di tutti i giorni. La memoria interna è da 128 gigabyte.

Sull’iPhone 15 Pro trovi anche il più potente sistema di fotocamere mai visto su uno smartphone Apple. Puoi scegliere tra tre diverse lunghezze focali ed è come avere sette obiettivi professionali in tasca. Il merito è anche della fotocamera principale da 48 megapixel, del teleobiettivo con zoom 3x e del sensore ultra-grandangolare. Ottima anche la fotocamera frontale, pensata appositamente per selfie perfetti in ogni situazione e il controllo della profondità.

Miglioramenti anche per quanto riguarda la batteria: il processore A17 Pro ottimizza i consumi e ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

