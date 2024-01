IPhone 15, a questo prezzo va comprato subito: offerta imperdibile

Fonte foto: dontree_m/iStock

Di presentazioni in grande stile, non ne ha certamente bisogno. L’iPhone 15, con tutta probabilità, è il dispositivo elettronico più conosciuto (e desiderato) al mondo. Una sorta di status symbol fatto smartphone. Un dispositivo completo e versatile, grazie al quale poter lavorare in mobilità, restare in contatto con gli amici, scattare foto dettagliate e brillanti e molto altro ancora.

E, piuttosto sorprendentemente visti gli standard di Apple, oggi disponibile in offerta con uno sconto decisamente interessante. Lanciato sul mercato appena una manciata di mesi fa, l’iPhone 15 porta con sé una carrellata di novità capaci di renderlo ancora più interessante rispetto ai modelli che lo hanno preceduto. Nella parte alta del display fa il suo esordio la Dynamic Island, mentre nella parte posteriore troviamo un comparto fotografico completamente rinnovato grazie al quale scattare foto di qualità ancora superiore. Queste, però, sono solamente due delle tante novità che caratterizzano la scheda tecnica dell’iPhone 15.

iPhone 15, sconto esagerato: offerta e prezzo finale

Comprare adesso l’iPhone 15 è più conveniente che mai. La versione da 128 gigabyte di memoria può essere infatti acquistata oggi su Amazon con uno sconto del 15%, che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon. Grazie al ribasso, l’iPhone 15 costa 849,00 euro anziché 979,00 euro come da listino. Il risparmio è considerevole: ben 130 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal colosso di Cupertino. Lo puoi anche pagare in 5 rate fa 169,80 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi.

iPhone 15 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Una robusta "corazza" in alluminio riciclato a proteggere un comparto hardware di altissimo livello; e un vetro di protezione in Ceramic Shield per tenere al sicuro il display Super Retina XDR da 6,1 pollici da graffi, urti, acqua e polvere. Il nuovo iPhone 15 si distingue dai modelli che lo hanno preceduto (e dalla concorrenza) già nella scelta dei materiali utilizzati per realizzarlo.

Ma è solo la proverbiale punta dell’iceberg. La novità più interessante, infatti, è rappresentata dalla Dynamica Island, introdotta inizialmente sull’iPhone 14 Pro e ora disponibile anche nella versione "base" del melafonino. Si tratta di una piccola area interattiva situata nella parte alta dello schermo, tra la fotocamera frontale e lo speaker delle chiamate, attraverso la quale visualizzare widget avanzati e interagire con diverse applicazioni senza che sia necessario lanciarle.

All’interno della scocca troviamo il potentissimo chip A16 Bionic, un SoC capace di sfruttare algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per eseguire senza troppi problemi anche le app più esigenti e mettere a disposizione funzionalità avanzate come la fotografia computazionale, gestire in maniera fluida le transizioni della Dynamic Shield e la modalità "isolamento verticale" durante le chiamate. Inoltre, è più efficiente che mai: grazie all’ottimizzazione hardware-software non avrete problemi ad arrivare a fine giornata con la batteria ancora carica.

Nella parte posteriore, come accennato inizialmente, trova invece spazio un comparto fotografico tutto nuovo. La fotocamera principale da 48 megapixel (e teleobiettivo 2X) scatta foto ad altissima risoluzione, ricche di colori e dettagli. Riuscirete così a realizzare scatti con una qualità paragonabile a quella di fotocamere digitali di fascia medio-alta, in qualunque condizione di luminosità. Grazie alla fotografia computazionale, infatti, potrete scattare foto notturne perfette in ogni dettaglio: gli algoritmi di intelligenza artificiale lavoreranno in background per garantirti scatti senza rumore né

