IPhone 15, minimo storico: il prezzo è crollato su Amazon

L’iPhone 15 è in offerta con uno sconto di 230 euro e al prezzo più basso di sempre. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco quanto costa.

Ecco la migliore offerta per cominciare al meglio questo fine settimana. Da oggi su Amazon trovi l’iPhone 15 in offerta con uno sconto eccezionale di ben 230 euro che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre. Si tratta di un’occasione mai vista prima sul sito di e-commerce, a cui sommare gli altri vantaggi riservati da Amazon, tra cui il pagamento in 5 rate a tasso zero che ti permette di abbassare l’esborso iniziale.

Per quanto riguarda l’iPhone 15 c’è ben poco da dire. Stiamo parlando di uno dei migliori smartphone disponibili in questo momento sul mercato e anche uno dei più desiderati. Ad alcuni mesi dall’uscita sul mercato resta ancora super performante, anche grazie alle ottime componenti scelte da Apple. Rispetto al modello precedente le novità non sono di poco conto, sia sotto il punto di vista estetico sia di caratteristiche tecniche. Se vuoi uno dei migliori smartphone sul mercato a un prezzo mai visto prima, questa è la promo che fa per te.

iPhone 15 – nero

iPhone 15 – azzurro

iPhone 15 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo da non farsi scappare. Oggi trovi l’iPhone 15 a un prezzo di 749 euro, con uno sconto di ben 230 euro su quello di listino (-23%). Si tratta del minimo storico che lo fa diventare un vero best-buy. Il prezzo è sicuramente elevato, ma stiamo sempre parlando di un prodotto Apple e tra i più richiesti dagli utenti. Inoltre, c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 149,80 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine).

Puoi scegliere tra i vari colori disponibili in base ai tuoi gusti.

iPhone 15: le caratteristiche tecniche

L’iPhone 15 rappresenta un piccolo punto di rottura rispetto ai modelli precedenti, soprattutto dal punto di vista del design. È il primo a ereditare dalla gamma Pro la Dynamic Island, l’isola interattiva presente nella parte superiore dello smartphone che ha sostituito il notch. Uno spazio con cui puoi interagire velocemente con tutte le app che utilizzi maggiormente, tra cui quella dedicata alle mappe, oppure quella che usi per ascoltare la musica.

L’altra grande novità riguarda il comparto fotografico, che fa un deciso salto in avanti rispetto al passato. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 48 megapixel e un obiettivo secondario da 12 megapixel. L’utilizzo combinato delle due fotocamere permette di scattare immagini super definite e in qualsiasi modo. La fotocamera TrueDepth per i selfie, invece, è da 12 megapixel. Non mancano le funzioni dell’app fotocamera tipiche di Apple, tra cui la modalità Azione pensata per registrare video super stabili anche quando sei in movimento.

Passando alle caratteristiche tecniche, l’iPhone 15 è dotato di un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione elevatissima e supporto all’HDR per colori vivaci e nitidi in ogni occasione. Presente anche il True Tone che adatta la luminosità dello smartphone in base alla luce esterna. La potenza è assicurata dal processore A16 Bionic con a supporto 128 gigabyte di memoria interna. Chiudiamo con una super batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi.

