Il debutto dei nuovi iPhone 15 si avvicina. I nuovi smartphone di Apple, infatti, saranno svelati in via ufficiale nel corso del prossimo mese di settembre. In attesa del debutto, un nuovo report di 9to5Mac anticipa un possibile taglio della produzione, rispetto alle stime iniziali, per i nuovi smartphone di Apple. Alla base di questa scelta ci sarebbero vari fattori. Anche il possibile aumento del prezzo potrebbe essere alla base di questa scelta. In particolare, il nuovo iPhone 15 Pro Max potrebbe costare molto di più di iPhone 14 Pro Max (in foto).

Apple produrrà meno iPhone 15

Le informazioni fornite dall’analista Jeff Pu anticipano i piani di Apple per i nuovi iPhone 15. La nuova gamma di smartphone, composta da due modelli base (iPhone 15 e 15 Plus) e due modelli Pro (iPhone 15 Pro e 15 Pro Max), dovrebbe registrare un taglio di produzione ancor prima della presentazione.

Secondo il report, infatti, Apple avrebbe ridotto le stime di circa 6 milioni di unità. Si tratta di un taglio del 7,2% rispetto a quanto preventivato in precedenza. Al momento, però, non è chiaro se il taglio coinvolgerà tutte le varianti della gamma iPhone 15 oppure solo alcune versioni. Le stime si riferiscono, in ogni caso, alla produzione prevista per il 2023 e non tengono conto dei piani produttivi per il prossimo anno.

Le cause del taglio della produzione degli iPhone 15

Alla base della scelta di Apple ci sarebbero vari fattori. La casa di Cupertino, infatti, starebbe registrando alcuni problemi con i fornitori, non in grado di soddisfare tutte le richieste dell’azienda, rispettando tempi di consegna e standard di qualità richiesti. In particolare, le difficoltà principali riguarderebbero i sensori fotografici di Sony e il nuovo telaio in titanio, una delle principali novità dei modelli Pro della gamma iPhone 15.

Non ci sono solo problemi con i fornitori, però. Il taglio della produzione è, almeno in parte, legato a una possibile contrazione della domanda. Le richieste per i nuovi iPhone 15 (soprattutto per i modelli Pro) saranno sicuramente elevate ma potrebbero essere inferiori rispetto alle stime iniziali di Apple. A ridurre la domanda dei nuovi smartphone ci potrebbe essere anche un aumento del prezzo, in particolare per i top di gamma iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max che potrebbero costare 100 dollari in più.

I nuovi smartphone avranno un nuovo chip a 3 nm, Apple A17 Bionic, una nuova scocca in titanio, che consentirà di ridurre le cornici del display, e altre novità che potrebbero comportare un aumento dei costi di produzione. Questo aumento sarà compensato da un aumento del prezzo di vendita che potrebbe tradursi in una riduzione della domanda su scala globale per i nuovi smartphone.

Apple, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe presentare i nuovi iPhone 15 il prossimo 12 di settembre con le vendite che partiranno nella seconda metà del mese, sia negli USA che in Europa. Una conferma ufficiale dovrebbe arrivare a breve.