IPhone SE 2022: tutta la verità sul nuovo iPhone economico

Il 2022 ha visto l’arrivo di un nuovo iPhone SE, una versione dello smartphone di Apple che si distingue (anche) per il suo prezzo conveniente. L’iPhone SE 3 segue il modello del 2020 e porta a bordo, tra le svariate caratteristiche, anche tre novità sostanziali, che sono state chiaramente mostrate dal canale YouTube PBKrerviews che ha fatto il primo “teardown" del dispositivo. Cioè, in pratica, ha smontato il nuovo iPhone economico.

Tra l’iPhone SE 2022 e l’iPhone 2020 non vi è un vero e proprio punto di rottura. I due smartphone, infatti, si assomigliano non poco e presentano display, dimensioni e comparto fotografico identici. Sia il “vecchio" entry level di big G che il “nuovo" offrono un pannello IPS LCD da 4,7 pollici (750×1.334 pixel) con refresh rate a 60 Hz con e il touch ID fuori dal display. Le dimensioni dei due telefoni sono compatte, 138,3×67,3×7,3 millimetri e un peso di 148 grammi per l’iPhone del 2020 e 144 per il modello del 2022. La configurazione fotografica posta sul retro presenta in entrambi i modelli un unico sensore da 12 megapixel con apertura focale f/1.8 e stabilizzazione ottica. Le differenze fra i due melafonini sono, sostanzialmente, tre e concernono il processore, la batteria e il supporto 5G.

Chip A15 Bionic

Sull’iPhone economico di quest’anno troviamo il nuovo chip A15 Bionic con modem 5G, che regala anche funzionalità interessanti alla fotocamera posteriore (come Smart HDR 4, Stili fotografici e Deep Fusion). Si tratta del medesimo processore che è a bordo dell’iPhone 13: provvisto di CPU a 6 core è in grado (stando a quanto ha affermato Apple) di velocizzare il telefono di 1,8 volte rispetto all’iPhone 8.

Batteria

Uno degli aspetti più criticati dell’iPhone 2020 è stata la capacità della batteria, ritenuta troppo piccola. Sull’iPhone SE 3 la compagnia statunitense, tuttavia, è riuscita a introdurre una cella con una capacità più grande (occupando gli stessi spazi): l’iPhone SE di quest’anno presenta, infatti, una batteria da 2.018 mAh, mentre il SE 2 ne contempla una da 1.821 mAh.

La differenza è minima, ma secondo Apple il nuovo chip A15 consuma molto meno e, quindi, l’autonomia è molto superiore. In molti, però, fanno notare che il modem 5G porta dei consumi nettamente superiori nonostante, in questo caso, si tratti di un 5G “parziale".

Supporto 5G

L’iPhone SE 3 supporta la connettività 5G, grazie al modem Snapdragon X60 integrato (l’iPhone SE 2 è un dispositivo 4G LTE). Grazie al supporto di quinta generazione, il nuovo smartphone della gamma SE è in grado di raggiungere una velocità di download fino a 7,5 Gbps e una velocità di upload fino a 3,5 Gbps.

Nella pratica, però, va specificato che iPhone SE 2022 supporta solo il 5G meno veloce (le onde “Sub 6GHz“) e non anche quello più performante (il 5G “millimetrico“)

iPhone SE 3: prezzo e disponibilità

L’iPhone SE 2022 è in vendita in Italia al prezzo di 529 euro e nei colori bianco, nero e rosso (Product RED). Ricordiamo che il SE 2020 fu lanciato ad un prezzo di listino di 499 euro, quindi il nuovo iPhone SE costa 30 euro in più del vecchio.

