IPhone SE 4, è confermato: fine di un'era

Il prossimo smartphone economico di Apple avrà un design completamente nuovo: non più derivato da quello di iPhone 8, come l’attuale iPhone SE 2022, ma ispirato all’iPhone Xr. L’indiscrezione arriva da un notissimo leaker e racconta anche quali potrebbero essere le differenze rispetto al passato: se le notizie troveranno conferma, allora l’iPhone SE 4 segnerà la fine di un’era.

iPhone SE 4: tutti i rumor

Stando a quanto affermato dal noto tipster Jon Prosser, l’iPhone SE 4 avrà lo stesso design dell’iPhone Xr. Rilasciato nel 2018, l’XR presenta un display LCD da 6,1 pollici senza Touch ID, cornici più sottili e il Face ID.

Indiscrezioni precedenti, suggerite da Ross Young di DSCC (Display Supply Chain Consultants) hanno raccontato che iPhone SE 4 avrà un display LCD di dimensioni comprese tra 5,7 e 6,1 pollici.

Inoltre, il rumor racconta che l’iPhone SE 4 potrebbe essere dotato di un moderno processore, forse l’A15 Bionic come il modello attuale lanciato a marzo di quest’anno. In tal caso avremmo un dispositivo sostanzialmente uguale dentro ma profondamente diverso fuori.

iPhone: fine di un’era

Non è ancora chiaro se la prossima generazione di iPhone SE avrà il Face ID: l’iPhone Xr ne è dotato e il suo design non prevede una grossa cornice inferiore in cui inserire il grosso sensore per le impronte, ma non è nemmeno da escludere l’ipotesi di un sensore Touch ID integrato nel pulsante di accensione.

Tuttavia, una cosa è certa: l’era del grande Touch ID nella cornice è finita (finalmente) e forse è finita proprio l’era del Touch ID. L’attuale gamma di iPhone non contempla più modelli dotati di questa caratteristica tecnica: tutti gli iPhone oggi in vendita, fatta eccezione per il modello SE più economico, sono dotati del solo Face ID.