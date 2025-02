IPhone SE 4 sarà meno bello del previsto

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Tra i device più attesi dagli utenti c’è sicuramente l’iPhone SE 4 (o iPhone 16E), il nuovo smartphone economico di Apple che dovrebbe arrivare sul mercato nei prossimi mesi.

In queste ultime settimane, le indiscrezioni al riguardo sono state molte e, tra le più interessanti, quelle riguardanti il design del prossimo melafonino low-cost, che si sono divise tra i sostenitori dell’ipotesi Dynamic Island e chi, invece, è convinto che il colosso di Cupertino opterà per il classico (e ben più economico) notch.

iPhone SE 4, cosa sappiamo del design

In molti si sono chiesti se, effettivamente, vista la natura “accessibile” di questo smartphone, Apple abbia deciso di offrire agli utenti la Dynamic Island, l’esclusiva tecnologia che mostra informazioni utili sullo stato dello smartphone e sulle varie attività in esecuzione.

Inizialmente esclusiva dei top di gamma della serie 14, questo sistema è arrivato poi a bordo di tutti i modelli regolari di iPhone 15 e iPhone 16 e, in molti, sono convinti che troverà posto anche sul prossimo modello SE.

Indiscrezione, tuttavia, smentita dall’analista Ross Young di Display Supply Chain Consultants (DSCC) secondo cui, l’azienda di Cupertino per non far aumentare troppo il prezzo di questo prodotto, avrebbe optato per il classico notch sul modello di quello visto su iPhone 14 base, andando a confermare anche gli altri rumor sul design di iPhone SE 4 che avrebbe molto in comune con la vecchia serie 14.

Naturalmente, all’interno di questo notch ci sarà il sensore per il Face ID, che prenderà il posto dell’ormai superato Touch ID, per garantire un sistema di autenticazione più sicuro ed efficiente.

iPhone SE 4, altri rumor sulla scheda tecnica

Da quello che sappiamo, diversamente dalle precedenti generazioni di iPhone SE, sul web si parla di un aumento della dimensione del display, che dovrebbe arrivare a 6,1 pollici.

Il processore di questo smartphone dovrebbe essere un A18, lo stesso già visto su iPhone 16 o, ipotesi altrettanto probabile, un A17 Pro che già ha dato prova delle sue potenzialità su iPhone 15 Pro e Pro Max, con 8 GB di RAM e, probabilmente, 128 GB di memoria di archiviazione.

La particolarità di entrambi questi chip è che consentiranno a questo device di accedere alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Apple Intelligence, una scelta davvero interessante che, su un “low-cost” non è davvero scontata.

Il comparto fotografico comprende un singolo sensore, probabilmente lo stesso già visto sugli iPhone 16 da 48 MP.

L’ultima informazione apparsa in rete parla di un nuovo modem per il 5G, sviluppato totalmente da Apple ma, al momento, non sono disponibili maggiori informazioni.

Sconosciute anche le informazioni sulla batteria anche se alcuni hanno ipotizzato che potrebbe essere la stessa già vista su iPhone 16 che dovrebbe essere da 3.561 mAh ma non è chiaro se il device avrà anche la ricarica wireless a 15 W. Infine il sistema operativo dovrebbe essere iOS 18.2 o iOS 18.3.