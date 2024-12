IPhone SE 4, nuove indiscrezioni sul prossimo smartphone Apple

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Spuntano in rete nuove interessanti indiscrezioni sui prossimi iPhone SE: schermi di dimensioni più generose, nuovi processori e l’accesso a Apple Intelligence

Il 2025, stando alle indiscrezioni condivise da Bloomberg, sarà l’anno del nuovo iPhone SE 4, lo smartphone più accessibile di casa Apple.

Un device di cui, a onor del vero, sappiamo ancora poco ma che secondo i rumor dovrebbe aver subito un restyling importante, con tante nuove funzioni come un nuovo comparto fotografico, il sensore di Face ID e, addirittura, la possibilità di utilizzare Apple Intelligence.

Cosa sappiamo del nuovo iPhone SE

Per quanto riguarda il design l’iPhone SE 4 dovrebbe essere molto simile a un’iPhone 14 (in foto), cosa che comporta anche la scomparsa dell’ormai obsoleto pulsante Home e del lettore di impronte al suo interno che sarà sostituito dal ben più moderno Face ID. Per quanto riguarda lo schermo dovrebbe essere un OLED da 6,1 pollici, abbandonando il vecchio 4,7 pollici con le cornici spesse dei vecchi modelli.

Il processore è ancora sconosciuto ma secondo le indiscrezioni potrebbe essere A17 Pro, già visto a bordo degli iPhone 15 Pro e Pro Max oppure una versione depotenziata dell’A18, in dotazione agli attuali iPhone 16.

A questo dovrebbero aggiungersi anche 8 GB di RAM che insieme a questo (presunto) processore consentiranno agli utenti di accedere alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Apple Intelligence, cosa che su un “low cost” potrebbe davvero fare la differenza e attirare una buona fetta di pubblico, scoraggiata dai prezzi elevati dei modelli regolari.

Secondo quanto condiviso da MacRumors questo device avrà una singola fotocamera posteriore da 48 MP, probabilmente lo stesso sensore principale già visto sui fratelli maggiori. Nessuna informazione sulla fotocamera anteriore ma anche qui non si esclude lo stesso componente di iPhone 16.

Sul fronte delle connessioni, tutto lascia intendere la presenza di un nuovo chip 5G prodotto direttamente da Apple e l’ormai ben nota porta USB-C, arrivata a bordo degli iPhone 15 per soddisfare le normative europee.

Sconosciute le informazioni sulla batteria, ma vista la presenza di uno schermo di dimensioni più generose è possibile che Apple abbia optato per una maggiore capienza, forse in linea con i modelli superiori. Il sistema operativo sarà sicuramente iOS 18.

Quando arriva iPhone SE 4

A differenza dei modelli regolari di iPhone, la serie SE non ha mai avuto uscite irregolari, con la prima generazione arrivata sul mercato nel 2016, la seconda nel 2020 e la terza nel 2022.

Secondo il noto analista Ming-chi Kuo è possibile che l’azienda di Cupertino abbia in mente di presentare ufficialmente questo nuovo smartphone all’inizio del 2025, forse nel primo trimestre, in linea con gli altri modelli SE. Sempre secondo Kuo la produzione di massa dovrebbe essere iniziata già all’inizio di dicembre 2024, cosa che rafforza l’ipotesi di un lancio imminente anche se, chiaramente, non ci sono ancora conferme al riguardo.