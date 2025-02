IPhone SE 4 potrebbe avere pochissima memoria

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

La prossima generazione dello smartphone economico di Apple, l’iPhone SE 4 sarà presentato ufficialmente mercoledì e, in attesa dell’evento ufficiale, sul web continuano a circolare moltissime indiscrezioni al riguardo.

L’ultima in ordine di tempo riguarda i tagli di memoria disponibili all’uscita e, secondo un rivenditore, la cosa potrebbe far storcere il naso agli utenti, soprattutto quelli abituati a uno spazio di archiviazione molto importante (che sugli iPhone non è espandibile) che potrebbero, quindi, restare delusi dal prossimo melafonino low-cost.

iPhone SE 4, le ultime indiscrezioni sulla memoria

Stando a quel che si legge in rete, la versione base del nuovo iPhone SE 4 dovrebbe arrivare sul mercato con soli 64 GB di memoria interna; un’eventualità che potrebbe mettere in crisi gli utenti visto che iOS 18 (con incluse le varie app di sistema) occupa circa 17 GB di a cui bisogna aggiungere altri 7 GB di Apple Intelligence.

Ciò vuol dire, in sintesi, che agli utenti rimarrebbero solo 40 GB di archiviazione per applicazioni, musica, foto e altri dati personali, uno spazio non proprio al passo coi tempi, insomma. Oltretutto, se l’indiscrezione fosse confermata, confermerebbe anche la stessa memoria dell’iPhone SE 3 (in foto), uscito ormai nel 2022, quando non c’erano ancora le funzioni basate sull’intelligenza artificiale a gravare sull’archiviazione.

Cos’altro sappiamo su iPhone SE 4

Da quello che sappiamo sul prossimo iPhone SE 4 Apple ha optato per un display OLED da 6,1 pollici con notch con incluso il sensore per il Face ID che prende definitivamente il posto dell’ormai obsoleto Touch ID. Non dovrebbe mancare nemmeno la Dynamic Island anche se, con buone possibilità, sarà di dimensioni inferiori rispetto al modello regolare.

Il processore dovrebbe essere un A18, già visto sui recenti iPhone 16, anche se altre indiscrezioni parlano di un A17 Pro, che alimentava i precedenti iPhone 15 Pro e Pro Max a cui si affiancano, probabilmente, 8 GB di RAM così da consentire a questo smartphone di eseguire senza problemi le funzioni AI di Apple Intelligence.

Il comparto fotografico è composto da un singolo sensore, dovrebbe essere lo stesso ultra-grandangolare da 48 MP, presente su iPhone 16.

Sconosciute, al momento, le connessioni anche se su questo modello dovrebbe arrivare per la prima volta un nuovo modem per il 5G, sviluppato direttamente da Apple ma di cui per ora non ci sono altre informazioni.

Nessuna informazione nemmeno sulla batteria e sulla velocità di ricarica, anche se alcuni rumor parlano di una batteria da 3.561 mAh ma non è chiaro se il device avrà anche la ricarica wireless o meno. Infine il sistema operativo dovrebbe essere iOS 18.3 o iOS 18.4.

Al momento questo è tutto quello che sappiamo sul prossimo iPhone SE 4 e a questo punto per avere conferma di tutte le informazioni a disposizione non resta che attendere mercoledì 19 febbraio quando, stando alle conferme di Apple, sarà annunciato ufficialmente un “nuovo membro della famiglia”.