Come sarà il nuovo iPhone SE 4: tante novità, andrà a ruba

Fonte foto: Denys Prykhodov / Shutterstock.com

Apple prepara un’ulteriore novità per la sua gamma di prodotti: dopo il lancio degli iPhone 16 e dei nuovi Mac, con il debutto delle versioni con M4 di iMac e Mac Mini, la casa di Cupertino lavora al nuovo iPhone SE 4 che diventerà il prossimo entry level della gamma di smartphone Apple. Lo smartphone è al centro di un nuovo leak che ipotizza le specifiche tecniche del dispositivo, davvero molto interessanti.

iPhone SE 4: come sarà

Secondo le informazioni trapelate online, che sono state pubblicate su X dall’insider Jukanlosreve, il nuovo iPhone SE 4 avrà il chip Apple A18 a 3 nm supportato da 8 GB di memoria RAM e da almeno 128 GB di storage. Si tratta della stessa configurazione di iPhone 16.

Il nuovo entry level, però, avrà un display diverso. Lo smartphone includerà un display OLED da 6,06 pollici fornito da BOE e in grado di raggiungere una luminosità massima di 800 nit (iPhone 16, invece, arriva a 1.000 nit). Non ci sarà la Dynamic Island ma tornerà il notch, con i sensori per il Face ID.

Il nuovo SE riprenderà il design di iPhone 14 (in foto) e segnerà la fine di un’epoca: con l’uscita dal mercato dell’attuale iPhone SE di terza generazione, infatti, Apple non venderà più telefoni con schermo LCD, ma solo OLED.

Tuttavia, se le indiscrezioni si riveleranno corrette, il fornitore dello schermo non sarà lo stesso dei display dei modelli più pregiati (che vengono forniti da LG o da Samsung). BOE, infatti, è un’azienda cinese che da anni prova a diventare il fornitore ufficiale degli schermi degli iPhone top di gamma, ma poiché non raggiunge gli standard richiesti viene usata da Apple solo per gli schermi di ricambio.

Le dimensioni di iPhone SE 4 saranno pari a 146,7 x 71,5 x 8 mm mentre la batteria avrà una capacità di 3.279 mAh. Si tratta della stessa capacità di iPhone 14, ma il nuovo iPhone SE 4, grazie a un chip molto più efficiente (oltre che potente), dovrebbe avere un’autonomia superiore. Confermata anche a certificazione IP68.

Il comparto fotografico includerà un sensore principale da 48 Megapixel (un ottimo Sony IMX904, già usato per la fotocamera principale di iPhone 15) oltre a una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. Per la connettività, lo smartphone potrà sfruttare il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.3, avrà una porta USB-C e includerà un modem 5G progettato da Apple e prodotto da TSMC (si tratta di una novità assoluta su cui Apple lavora da tempo).

Il sistema operativo sarà iOS 18 con possibilità di utilizzare Apple Intelligence, come lascia intendere la presenza del chip A18 e degli 8 GB di memoria RAM.

iPhone SE 4: prezzo e disponibilità

Il nuovo iPhone SE 4 entrerà in fase di produzione entro la fine del 2024, come confermato dall’analista Ming-Chi Kuo. Il lancio commerciale è atteso per la fine del primo trimestre del 2025 o, al massimo, per l’inizio del secondo trimestre, a distanza di circa tre anni dal debutto della terza generazione di iPhone SE.

Il prezzo di lancio sarà di 499-549 dollari per la versione da 128 GB. Lo smartphone costerà 250-300 dollari in meno rispetto a iPhone 16 che in Italia è disponibile con un prezzo di listino di 979 euro. Il nuovo iPhone SE 4, quindi, potrebbe arrivare in Italia con un prezzo di listino inferiore ai 700 euro, andando a rimpiazzare gli iPhone 13, 14 e 15, attualmente acquistabili nella fascia di prezzo tra i 500 e i 700 euro.