IRobot Roomba e5154: oggi costa meno della metà, prezzo super scontato

Il Black Friday su Amazon prosegue senza sosta, con tante offerte strepitose che riguardano molte categorie di prodotti, tra i quali non possono mancare gli elettrodomestici. Tra questi non possono mancare i robot aspirapolvere, un aiutante oramai immancabile per milioni di italiani e italiane. E alcuni modelli sono anche i protagonisti di questo Black Friday con sconti esagerati e prezzi al minimo storico. A catturare l’occhio è la promo disponibile per il robot aspirapolvere iRobot Roomba e5154, ideale per qualsiasi tipo di pavimento, anche il più delicato, grazie alle morbide ed efficaci spazzole Tangle-Free. Molto utile anche per rimuovere i peli degli animali domestici. Grazie al Wi-Fi integrato comunica con il tuo smartphone, scaricando l’apposita app.

La buona notizia di questo Black Friday è lo sconto a cui lo trovi oggi. Solo per pochissimi giorni è disponibile al minimo storico con uno sconto del 47% che sale a più del 60% tenendo in considerazione il prezzo consigliato. Una promo straordinaria che permette di risparmiare ben 300€ sul prezzo di listino. E puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero.

Robot aspirapolvere iRobot Roomba e5154: caratteristiche tecniche

Scopriamo le caratteristiche tecniche del robot aspirapolvere iRobot Roomba e5154. Partiamo dalla capacità di rimuovere lo sporco anche più ostinato grazie a un sistema di pulizia basato su 3 fasi, che utilizza doppie spazzole Tangle-Free, coadiuvate dall’aspirazione Power-Lifting. Inoltre, essendo dotato di intelligenza artificiale impara come ti piace pulire e ti suggerisce così i programmi più adatti alle tue necessità. La batteria dura 90 minuti, dopodiché il robot torna da solo alla base.

Inoltre, riguardo le spazzole, ne ha due che lavorano in simbiosi: una solleva la polvere e lo sporco, l’altra, ruotando in verso opposto, lo cattura portandolo dentro il robot dove sarà definitivamente intrappolato dal potente motore aspirante. Puoi gestirlo comodamente con un comando vocale, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. I sensori e le telecamere di cui è dotato permettono di mappare accuratamente tutte le stanze della tua abitazione e di riconoscere eventuali ostacoli come mobili e parenti. La testina di pulizia adatta automaticamente la sua altezza per pulire tappeti e i pavimenti più duri. Inoltre, i sensori Dirt Detect riconoscono le aree di pavimento a più alta concentrazione di sporco ordinando al robot di pulirle più accuratamente.

Robot aspirapolvere iRobot Roomba e5154: prezzo e offerta Black Friday

Grazie al Black Friday, il robot aspirapolvere iRobot Roomba e5154 lo paghi quasi la metà con lo sconto del 47%. Il prezzo scende così a solo 199,90 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione gratuita al 31 gennaio 2024. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 39,98€ al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto e messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce. Un’offerta top da non farti scappare.

