IT-Alert annuncia nuovi test: ecco perché

Con un post sul sito ufficiale il Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato gli ultimi test del 2024 di IT-alert che avranno luogo nel Lazio e in Emilia-Romagna.

La simulaziona è in programma dal 3 all’11 dicembre 2024, con tutti i cittadini residenti in queste due regioni che riceveranno il messaggio di test sul proprio smartphone che, ricordiamolo, deve essere necessariamente acceso e avere una connessione telefonica attiva.

IT-alert, l’ultima fase di test del 2024

Per quanto riguarda il Lazio, fanno sapere dalla Protezione Civile, si tratta dei classici test periodici per verificare l’efficienza del Sistema nazionale di allarme pubblico, perfezionarne il funzionamento e, naturalmente, mantenere alta l’attenzione della popolazione sui potenziali rischi ai quali è esposta.

I test Emilia-Romagna, invece, sono il recupero di quelli rinviati per l’emergenza maltempo dello scorso settembre che, chiaramente, ha tenuto impegnati gli organi competenti sul territorio.

Dal 3 all’11 dicembre, quindi, gli utenti riceveranno il classico messaggio IT-alert con la parola “TEST”, ripetuta due volte che sta a segnalare l’inizio delle operazioni di verifica delle funzioni del sistema di allarme. La ricezione dell’avviso va a confermare che, in caso di emergenza reale, tutti i messaggi vengono correttamente trasmessi alle celle telefoniche e, di conseguenza, ricevuti dai dispositivi presenti nelle aree interessate.

Per ricevere informazioni, incluse eventuali variazioni nelle date dei test e il testo del messaggio relativo agli scenari emergenziali oggetto della verifica si può visitare il sito www.it-alert.gov.it che sarà aggiornato in tempo reale.

IT-alert, i test previsti a dicembre 2024

A seguire l’elenco dei test previsti nel Lazio e in Emilia Romagna:

3 dicembre 2024 – Incidente industriale rilevante:

Lazio – Ore 9:00 – Stabilimento A.C.R.A.F. – Aprilia (LT)

Emilia-Romagna – Ore 10:00 – Yara Italia Spa, Ravenna

Emilia-Romagna – Ore 11:00 – Marig Esplosivi Industriali S.r.l., Novafeltria (RN)

Emilia-Romagna – Ore 12:00 – Yara, Ferrara (FE)

5 dicembre 2024 – Collasso grandi dighe

Emilia-Romagna – Ore 10:00 – Diga di Mignano (PC) – Alseno, Besenzone, Castell’Arquato, Cortemaggiore, Fiorenzuola D’Arda, Lugagnano Val D’Arda, San Pietro In Cerro, Vernasca, Villanova Sull’Arda

Emilia-Romagna – Ore 12:00 – Diga di Santa Maria del Taro (PR) – Bedonia, Tornolo, Varese Ligure

9 dicembre 2024 – Collasso grandi dighe

Emilia-Romagna – Ore 10:00 – Diga di Fontanaluccia (RE) – Baiso, Castellarano, Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano Sul Secchia, Toano, Villa Minozzo

Emilia-Romagna – Ore 12:00 – Diga di Riolunato (MO) – Riolunato, Montecreto, Lama Mocogno, Pavullo Nel Frignano, Sestola, Montese

11 dicembre 2024 – Incidente industriale rilevante

Emilia-Romagna – Ore 10:00 – Brenntag Spa, Bentivoglio (BO)

11 dicembre 2024 – Collasso grandi dighe

Emilia-Romagna – Ore 12:00 – Diga di Ridracoli (FC) – Bagno Di Romagna, Bertinoro, Civitella Di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Ravenna, Santa Sofia

Avvisa la Protezione Civile, che le date dei test potrebbero subire variazioni nel caso in cui i sistemi di allarme regionali fossero impegnati in altre attività per fronteggiare situazioni di emergenza reali.