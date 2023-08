Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte foto: 123RF

Avete mai sentito parlare dell’Atlantide italiana? Si tratta di un luogo meraviglioso, eppure quasi sconosciuto ai turisti: qui la magia è di casa, e i visitatori non possono che rimanere incantati dallo spettacolo di un piccolo mondo sommerso che si è perfettamente conservato. Dove si trova e quali sono le sue incredibili bellezze? Scopriamolo insieme.

L’Atlantide italiana si trova in Abruzzo

La mitica isola di Atlantide rappresenta, nell’immaginario collettivo, un leggendario mondo sommerso di cui nessuno è finora mai riuscito a trovare traccia. In Italia abbiamo un luogo simile – sebbene in scala decisamente più ridotta – ed è un gioiello che, purtroppo, solo in pochissimi conoscono. Si tratta di un laghetto artificiale che, per le sue peculiari caratteristiche e per la presenza di antiche strutture rimaste da tempo sott’acqua, offre un’esperienza unica al mondo ai turisti che si accingono a navigarlo. Vediamo quali meraviglie ci attendono presso il lago di Capodacqua, in Abruzzo.

Le meraviglie del lago di Capodacqua

Siamo nel lussureggiante entroterra abruzzese, alle pendici del monte Scarafano: qui, nel cuore della valle del Tirino, si può ammirare il graziosissimo lago di Capodacqua, situato nel territorio di Capestrano. A prima vista, sembra un piccolo specchio d’acqua dolce come tanti altri ce ne sono in tutta Italia, immerso nella natura. Eppure, nasconde qualcosa di sensazionale, tanto da essersi guadagnato il nome di Atlantide italiana. Partiamo con il dire che si tratta di un bacino artificiale, creato nel 1965 grazie alla costruzione di una diga a valle della sorgente di Capodacqua. All’epoca, in questo minuscolo lembo di terra c’erano delle costruzioni produttive ormai da tempo in disuso.

Quando la diga convogliò le acque del torrente all’interno del bacino, gli edifici vennero quasi completamente sommersi (ad eccezione di parte di un antico colorificio, che si può vedere ancora oggi in superficie). Ed è proprio questa la meraviglia del lago di Capodacqua: nelle sue profondità c’è un piccolo mondo subacqueo che merita assolutamente di essere scoperto. Basta salire a bordo di una qualsiasi imbarcazione per ammirare le sue meraviglie, dal momento che le particolari condizioni del lago – che è continuamente alimentato dalla sorgente e ha una temperatura fissa di 10°C durante tutto l’anno – impediscono il proliferare delle alghe, offrendo un’acqua limpida e una visione magnifica.

Un mondo sommerso da scoprire

Cosa si cela sotto le acque di questo piccolo laghetto abruzzese? Come abbiamo detto, c’è un antico colorificio che un tempo veniva impiegato per tingere la lana, e che spunta dalla superficie turchese con le sue rovine medievali. Ci sono poi due splendidi mulini: il più grande è di circa 400 metri quadri e in buono stato di conservazione, mentre il più piccolo sorge accanto al precedente ed è probabilmente una sua estensione. A sorprendere è il fascino dei dettagli ben preservati dall’acqua, come due arcate murarie e i particolari in legno di porte e finestre. Aguzzando la vista, poi, sul fondale si possono notare i vecchi viottoli di selciato che venivano percorsi dai contadini, intenti a trasportare il grano.

Per chi vuole scoprire l’Atlantide italiana, c’è un suggestivo tour che offre un’esperienza meravigliosa: si tratta di navigare sul lago a bordo di piccole barche elettriche, al cui interno sono presenti delle camere dalle pareti in vetro che, situate sotto il pelo dell’acqua, regalano una vista mozzafiato. I più coraggiosi, invece, possono dedicarsi ad un’immersione subacquea per ammirare più da vicino le rovine sommerse, in compagnia degli esperti della scuola di sommozzatori – per proteggere questo delicato ecosistema così prezioso.