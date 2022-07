Jamie Foxx e Cameron Diaz insieme in un nuovo film Netflix

Tra i nuovi titoli sui quali Netflix è attualmente al lavoro c’è anche una commedia d’azione, intitolata Back in Action, che nel cast vanta due nomi non da poco: Jamie Foxx e Cameron Diaz. Per quest’ultima si tratta di un ritorno sulle scene dopo lungo tempo, dato che il suo ultimo film risale al 2014.

Per ora conosciamo davvero pochi dettagli di questo nuovo progetto, la cui data di uscita sulla piattaforma di streaming non è ancora stata annunciata. Non si tratta dell’unica novità Netflix in fase di realizzazione e con un cast davvero interessante: come è stato comunicato di recente, è in arrivo anche una commedia romantica (per il momento ancora senza titolo) diretta da Richard LaGravenese e con protagonisti Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King. Per quanto riguarda Back in Action, è stato annunciato che il regista sarà Seth Gordon (già noto per il film Come ammazzare il capo… e vivere felici).

Cosa sappiamo di Back in Action

La sceneggiatura è stata scritta da Seth Gordon insieme a Brendan O’Brien. Il regista è anche uno dei produttori, con Beau Bauman (Una spia e mezzo) per Good One Productions. I produttori esecutivi invece sono Jamie Foxx, Datari Turner, Brendan O’Brien e Mark McNair.

Chi è Jamie Foxx

La trama del film non è ancora stata annunciata, mentre per il momento sono stati comunicati solo due attori protagonisti, uno dei quali è Jamie Foxx. Nato negli Stati Uniti nel 1967, Foxx non è solo attore, ma anche cantante, conduttore e produttore. Il suo vero nome è Eric Marlon Bishop.

Nel corso della sua carriera cinematografica ha vinto un Oscar e altri premi, tra cui il BAFTA, lo Screen Actors Guild Award e il Golden Globe come miglior attore. Sono molti i film per i quali viene ricordato dal pubblico: Ray, ad esempio, ma anche Miami Vice, The Kingdom, Django Unchained, The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro e Spider-Man: No Way Home.

Accanto a quella cinematografica, Foxx ha avviato con un certo successo anche una carriera discografica, pubblicando in tutto cinque album e vendendo oltre 12 milioni di copie.

Chi è Cameron Diaz

L’altra protagonista di Back in Action è Cameron Michelle Diaz, attrice e doppiatrice statunitense che ha recitato soprattutto in commedie e film d’azione. I titoli per i quali è maggiormente nota sono probabilmente Tutti pazzi per Mary, The Mask e Charlie’s Angels, ma Diaz ha partecipato anche ad altri film, come Essere John Malkovich, In Her Shoes – Se fossi lei, Gangs of New York e The Counselor.

Come accennato, negli ultimi anni Diaz non ha più lavorato nel mondo del cinema. Il suo ultimo film è del 2014 e da quel momento fino a oggi l’attrice ha pubblicato due libri, ha fatto la speaker e ha investito e lanciato alcuni brand e startup. L’annuncio del ritiro a tempo indeterminato dalla scena cinematografica risale al 2017. A quanto pare, però, la "pausa" è finita e Diaz è pronta a tornare sul set insieme a Netflix.