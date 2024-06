JBL Live 460NC sono cuffie over-ear di fascia alta, un prodotto sviluppato per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Oggi sono in super offerta su Amazon

Quando si parla di audio, JBL è uno dei brand più apprezzati dai consumatori, con un catalogo di prodotti estremamente vasto e adatto a tutte le esigenze.

E nel segmento delle cuffie over-ear di fascia alta, tra le molte opzioni a disposizione spiccano certamente le JBL Live 460NC, un dispositivo realizzato con materiali di pregio e con tante funzioni smart che garantiscono una resa sonora di qualità in qualsiasi situazione, anche all’aperto e in ambienti particolarmente rumorosi.

Con le offerte Amazon queste cuffie arrivano al minimo storico e possono essere acquistate sul celebre e-commerce a poco meno di 60 euro.

JBL Live 460NC: caratteristiche tecniche

Le JBL Live 460NC sono cuffie over-ear pieghevoli, hanno driver da 40 mm e una risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Con la Cancellazione adattiva del rumore (ANC), queste cuffie sfruttano i microfoni in dotazione e gli algoritmi sviluppati da JBL per isolare l’utente dai rumori circostanti. Con la modalità Ambient Aware, invece, è possibile mantenere l’attenzione sull’ambiente intorno, anche senza togliere le cuffie. Infine con la modalità TalkThru è possibile rilevare anche la voce delle altre persone, con il device che abbassa in automatico il volume dei contenuti in riproduzione per rendere più semplice la conversazione.

Collegando le JBL Live 460NC al proprio smartphone tramite Bluetooth 5.2 (con Android FastPair e tecnologia Multipoint) si può scaricare l’applicazione My JBL Headphones (disponibile per Android e iOS) che permette all’utente di gestire le funzioni appena descritte e anche di accedere all’equalizzazione. Sempre dall’app è possibile scegliere un assistente smart tra Alexa e Google Assistant e utilizzare le cuffie tramite comandi vocali.

Su uno dei due padiglioni sono disponibili anche dei pulsanti fisici che permettono all’utente di gestire le funzionalità del device, come i contenuti in riproduzione e le chiamate senza dover prendere lo smartphone.

L’autonomia stimata è di circa 40 ore di riproduzione (con ANC attivato), che salgono a 50 disattivando la cancellazione attiva del rumore. In più, caricando il dispositivo per 10 minuti si ottengono fino a 4 ore di autonomia aggiuntiva.

JBL Live 460NC: l’offerta su Amazon

Le JBL Live 460NC sono uno dei prodotti più interessanti del catalogo di JBL, sviluppato per garantire agli utenti una buona resa sonora, una grandissima autonomia e molte funzionalità smart (come l’ANC adattiva, ad esempio) che sono ormai diventate imprescindibili su un prodotto di questa categoria.

Di listino per portare a casa queste cuffie servono 129,99 euro ma, con l’offerta Amazon, si scende a 57,50 euro (-56%, – 72,49 euro) e uno sconto come questo è un’occasione d’oro che non bisogna lasciarsi sfuggire.

