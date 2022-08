JBL Tour PRO 2: ecco le prime cuffiette con il display

JBL ha finalmente presentato le sue ultime cuffie di fascia alta, con funzionalità innovative e un audio straordinario. Le JBL Tour PRO 2 True Wireless rappresentano, infatti, uno dei dispositivi più attesi del 2022 dagli amanti della riproduzione e registrazione fedele del suono. Inoltre, sono le prime cuffiette con il display.

Con prestazioni di livello superiore e un’esperienza utente intelligente, il device dell’azienda californiana conta su sistemi di personalizzazione che puntano a stupire gli utenti, oltre ad avere un piccolo schermo touchscreen su cui visualizzare le informazioni più importanti. Inoltre, sono i primi veri auricolari wireless ad essere racchiusi in un custodia mai vista prima. "Sono lieto di ciò che abbiamo creato, in particolare la custodia di ricarica intelligente del JBL Tour PRO 2" ha affermato il manager della compagnia Dave Rogers. Il prodotto, a detta di JBL, è stato costruito per la produttività e per esaltare le prestazioni dell’ANC, basterà eseguire il test del condotto uditivo in un ambiente rumoroso: l’utente non dovrà fare altro che rilassarsi o lavorare in totale silenzio "mentre il software fa il resto".

JBL Tour PRO 2: caratteristiche tecniche

Tra le specifiche più interessanti delle nuove cuffie di JBL vi sono il design che punta al confort e la custodia di ricarica intelligente con il display touch LED da 1,45 pollici. Questo pannello permette di gestire la musica, personalizzare gli auricolari, ma anche ricevere chiamate, messaggi e notifiche in tempo reale, senza la necessità di toccare lo smartphone.

Dotate della funzione di cancellazione adattiva del rumore con ANC personalizzabile e modalità trasparenza, le JBL Tour PRO 2 hanno 6 microfoni con tecnologia VoiceAware per ripulire l’audio dai rumori di fondo durante le chiamate telefoniche.

Le JBL Tour PRO 2 hanno driver dinamici da 10 mm e offrono un’esperienza d’audio che può essere modificata e personalizzata con Personi-fi 2.0. C’è anche la tecnologia per l’audio spaziale, una caratteristica che al momento hanno solo i modelli top di gamma.

L’autonomia dichiarata è di 40 ore di riproduzione musicale, di cui 30 provenienti dalla carica della custodia. La connesisone è Bluetooth 5.3 e LE Audio, ultima versione dello standard Bluetooth che offre miglioramenti sul versante della qualità del suono e contiene il consumo energetico).

JBL Tour PRO 2: prezzo e disponibilità

JBL Tour PRO 2 saranno disponibili nei colori Black e Champagne da gennaio dell’anno prossimo, al prezzo di 249 euro. Si tratta di un prezzo decisamente alto, che pone le JBL Tour PRO 2 in competizione diretta con le migliori della categoria, da Apple AirPods Pro in giù.