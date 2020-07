Jelly 2, lo smartphone con schermo mini e prezzo lowcost

Fonte foto: Jelly

Oramai ci siamo abituati a smartphone con schermi dalle dimensioni superiori ai sei pollici e avere tra le mani un dispositivo con un display da appena tre pollici può sembrare molto strano. Non devono aver pensato questo i produttori di Jelly 2, smartphone con Android 10 con uno schermo da appena tre pollici. Non è il primo esperimento in questo senso: già qualche anno fa era arrivato sul mercato il Jelly "one" e aveva riscosso un buon successo. Ora provano a bissare lanciando sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter il nuovo modello. Ecco le caratteristiche e il prezzo.