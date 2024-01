Jennifer Lopez si racconta in un nuovo film

Fonte foto: Prime Video

This Is Me… Now: A Love Story, dice Prime Video, arriva «dal cuore e dell’anima di Jennifer Lopez». Difficile incasellare questa novità in una sola definizione. Non è propriamente un docufilm, eppure esplora «il viaggio personale» di Jennifer Lopez «verso l’amore e l’importanza dell’amore verso sé stessi». Non è propriamente un’opera cinematografica né un musical, eppure ci sono una narrazione avvincente, coreografie pazzesche e canzoni originali. Insomma, l’unico modo per scoprire cos’è esattamente This Is Me… Now: A Love Story probabilmente è guardarlo, cosa sarà possibile fra poche settimane.

Cos’è il nuovo film di Jennifer Lopez

Progetto cinematografico di stampo narrativo «completamente diverso rispetto a quanto Jennifer Lopez ha fatto fino ad ora», This Is Me…Now: A Love Story è diretto dal premio Grammy Dave Meyers, che ha già lavorato in passato a Arianna Grande: No Tears Left to Cry, Taylor Swift: ME!, Harry Styles: Adore You, SZA: Shirt, Kendrick Lamar: Humble e Little Simz: Gorilla.

Scritto da Jennifer Lopez e Matt Walton, This Is Me…Now: A Love Story è un’odissea cinematografica che spazia tra generi diversi e promette di portare sullo schermo una storia di guarigione personale raccontata dalla stessa Jennifer Lopez con Dave Meyers e Chris Shafer.

Nel breve trailer recentemente distribuito da Prime Video si vede Jennifer Lopez che compie quello che possiamo immaginare essere il suo personalissimo viaggio verso l’amore: in alcune scene è circondata da amici preoccupati per lei perché la ritengono dipendente dal sesso, mentre altre scene la mostrano al suo (ennesimo) matrimonio, in diverse situazioni tipiche di una relazione sentimentale e anche in terapia, da sola o con il partner.

Già dal trailer si intuisce che l’aspetto musicale e visivo, in questa «intima retrospettiva del cuore resiliente di Jennifer», non è secondario a quello narrativo: anzi, vi è saldamente intrecciato, come dimostrano coreografie mozzafiato e costumi pazzeschi.

Il cast del nuovo film di Jennifer Lopez

Nel cast di This Is Me…Now: A Love Story, oltre a Jennifer Lopez, ci sono Fat Joe, Trevor Noah, Kim Petras, Post Malone, Keke Palmer, Sofia Vergara, Jenifer Lewis, Jay Shetty, Neil deGrasse Tyson, Sadhguru e Derek Hough.

Hanno partecipato al progetto anche Tony Bellissimo, Trevor Jackson, Paul Raci, Bella Gagliano, Brandon Delsid, Ashley Versher, Malcolm Kelner, Alix Angelis, Danielle Larracuente, Matthew Law e Ben Affleck.

Le musiche di This Is Me…Now: A Love Story

L’uscita di This Is Me…Now: A Love Story su Prime Video avverrà in contemporanea con il lancio del nuovo album omonimo, che è già disponibile in pre-order. Il singolo che anticipa il nuovo album, dal titolo Can’t Get Enough, è uscito il 10 gennaio.

Quando esce This Is Me…Now: A Love Story

This Is Me…Now: A Love Story, che dura 65 minuti, esce in esclusiva su Prime Video il 16 febbraio 2024.