Cosa vedere in streaming oggi 3 gennaio 2025

Tra le novità ci sono It Ends with Us con Black Lively e Justin Baldoni, il nuovo film di Wallace e Gromit e nuove puntate del dating show Love Is Blind

Fonte foto: Netflix

It Ends with Us – Siamo noi a dire basta è uscito nel 2024 e ha fatto parlare di sé a più riprese. Durante la campagna promozionale del film è stato infatti ipotizzato che tra gli attori protagonisti, Black Lively e Justin Baldoni, non corresse buon sangue, visto che i due non apparivano mai insieme. Ha poi suscitato critiche il fatto che Lively, che è anche produttrice, sembrasse promuovere il film con eccessiva frivolezza – nella trama invece si parla anche di violenza domestica.

Più di recente il nome del film è tornato a circolare perché Lively ha accusato formalmente Baldoni di molestie e di aver organizzato una campagna per rovinare la sua reputazione. In attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda, chi vuole può almeno vedere il film in questione che, dopo essere uscito al cinema ad agosto 2024, è da oggi disponibile in streaming su Prime Video.

Cosa vedere oggi su Netflix

In cerca di un film da guardare con tutta la famiglia? Esce oggi su Netflix Wallace e Gromit – Le piume della vendetta. In questo nuovo film Gromit è preoccupato che Wallace stia diventando troppo dipendente dalle sue invenzioni. Non ha tutti i torti, dato che Wallace inventa uno gnomo "intelligente" che sembra però sviluppare una mente propria e causare non pochi problemi, che toccherà a Gromit risolvere anche combattendo contro alcune forze sinistre.

Gli appassionati di dating show possono invece intrattenersi con le varie stagioni di Love Is Blind, di cui tra l’altro da oggi è disponibile lo "spin-off" prodotto e girato in Germania. Il programma si presenta come una sorta di esperimento sociale in cui uomini e donne single si conoscono e si fidanzano prima di vedersi.

Cosa vedere oggi su Prime Video

La novità di oggi su Prime Video è, come accennato, il film It Ends with Us – Siamo noi a dire basta, uscito nel 2024 e con protagonisti Black Lively e Justin Baldoni (quest’ultimo è anche il regista). Nella trama, Lily si innamora di Ryle e pensa di aver trovato l’anima gemella, ma un incidente doloroso fa riaffiorare un trauma del suo passato che la porta a mettere in discussione il suo matrimonio.

Cosa vedere oggi su Disney+

Su Disney+ si può recuperare il film horror di fantascienza Nessuno ti salverà, uscito negli Stati Uniti nel 2023 e diretto da Brian Duffield. La protagonista della storia è Brynn che, tornata a vivere nella casa in cui è cresciuta, una notte viene in contatto con entità ultraterrene.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Chi non l’ha ancora fatto, può recuperare in streaming su NOW Hanno ucciso l’Uomo ragno – La leggendaria storia degli 883, che è diventata una delle serie più acclamate del 2024 in Italia. Già rinnovata per una seconda e ultima stagione, la storia è diretta da Sydney Sibilia e racconta dei giovanissimi Max Pezzali e Mauro Repetto che, dopo essersi conosciuti tra i banchi di scuola, fondano il duo 883.

Da pochi giorni su MGM+ è invece disponibile Bill & Ted Face the Music, dedicato ai due musicisti rock di San Dimas in California.