L'AI di Musk ora può insultare gli utenti e dire parolacce

xAI ha aggiunto una nuova modalità di interazione vocale per Grok 3 che, al momento, è disponibile solo agli abbonati premium. Questa funzione rappresenta una novità significativa per il modello molto simile all’Advanced Voice Mode che OpenAI ha implementato su ChatGPT; la differenza, però, è che Grok 3 consente di scegliere tra diverse personalità, tutte espresse tramite la stessa voce femminile predefinita, totalmente prive di censura.

Una delle personalità che ha suscitato maggiore scalpore è la modalità Unhinged che in un video condiviso in rete mostra Grok “perdere il controllo” e insultare l’utente, dopo le ripetute richieste di urlare più forte. Una reazione sicuramente inaspettata che, secondo alcuni, dimostrerebbe chiaramente una natura incontrollata e a volte aggressiva dovuta proprio alla nuova modalità.

Le nuove modalità di Grok

La modalità Unhinged è solo una delle nuove opzioni introdotte da xAI ma sicuramente è quella più controversa perché in grado di utilizzare un linguaggio volgare e offensivo, ed è progettata specificatamente per rispondere in modo totalmente incontrollato.

La modalitàStoryteller trasforma Grok in una specie di narratore che lo rende in grado di raccontare storie con un approccio più calmo e coinvolgente. Romantic è una personalità che parla in modo lento e insicuro (come se simulasse un’infatuazione), con un tono morbido e affettuoso.

Con Meditation Grok guida l’utente attraverso esperienze simili alla meditazione, utilizzando un tono rilassante e pacato per favorire il relax. Conspiracy è dedicata agli appassionati di teorie del complotto ed è programmata per parlare di UFO, Bigfoot e altre leggende metropolitane.

Unlicensed Therapist trasforma Grok in uno psicologo, ma ovviamente senza alcuna qualifica, con risposte che potrebbero essere viste come tentativi di consulenza, seppur senza competenze professionali. Grok Doc è una modalità che simula la conversazione con un medico, con risposte relative alla salute che non devono (o almeno non dovrebbero) sostituire il parere di un esperto.

Sexy è la modalità etichettata come 18+ e si comporta come se fosse un operatore di linee erotiche, rispondendo con un linguaggio e un comportamento piuttosto espliciti. Infine c’è la modalità Professor con Grok che assume il ruolo di un professore di scienze, trattando vari argomenti con un approccio educativo e analitico.

Cosa cambia con questa nuova modalità

Questo approccio che introduce le personalità vocali va un po’ controcorrente rispetto agli altri tool basati sull’intelligenza artificiale che, generalmente, hanno politiche più restrittive in termini di contenuti e linguaggio, censurando discussioni su argomenti problematici o per adulti.

In poche parole, mentre altre realtà come OpenAI puntano su un sistema di moderazione degli argomenti molto più severo, Grok si muove in direzione opposta, aprendo a qualsiasi tipo di discussione, anche quelle considerate inappropriate o potenzialmente pericolose, confermato la completa libertà di espressione su X.

Nonostante le critiche degli esperti a queste “liberalizzazioni”, Elon Musk si è sempre detto interessato a sviluppare un chatbot non censurato (a parte quando si parla del suo creatore e di Donald Trump) che si distacca completamente dai modelli come ChatGPT ritenuti dal patron di X “troppo restrittivi e politicamente orientati a sinistra”.