L'Amica Geniale 4, ecco chi sarà Lila

Chi darà il volto a Lila e Lenù in L’amica geniale 4? La quarta stagione della serie tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante è attualmente in pre-produzione e recentemente sono circolate alcune novità riguardo il casting delle protagoniste.

È già noto da tempo, dato che un suo cameo era apparso anche nella stagione 3, che Alba Rohrwacher interpreterà Lenù adulta. Alcuni spettatori avevano espresso delle preferenze su chi avrebbe potuto vestire i panni di Lila adulta e pare che la produzione abbia accettato il consiglio.

L’amica geniale 4, chi sono le protagoniste

La serie L’amica geniale – creata da Saverio Costanzo e prodotta per Rai Fiction, HBO e TIMvision – va in onda dal 2018 e racconta, come i famosi libri da cui è tratta, la vita e la particolare amicizia di Elena Greco, alias Lenù, e Raffaella Cerullo, ovvero Lila.

La narrazione si sviluppa nell’arco di diversi decenni, dunque le interpreti delle due protagoniste sono ovviamente cambiate nel tempo: Lenù ha avuto il volto di Elisa Del Genio e Margherita Mazzucco e avrà nella quarta stagione quello di Alba Rohrwacher; mentre Lila è stata interpretata da Ludovica Nasti e Gaia Girace. E nella quarta stagione? La domanda ha ora una risposta ufficiosa: l’attrice scelta dovrebbe essere infatti Irene Maiorino.

Chi è Irene Maiorino

Napoletana, nata nel 1985, Irene Maiorino è un’attrice con esperienza in cinema, tv e teatro. Tra le altre cose, ha recitato in 1994, Gomorra: La serie e Il Commissario Ricciardi. Ogni volta che fan e spettatori discutevano sui social di chi sarebbe entrato a fare parte del cast di L’amica geniale 4, il nome di Irene Maiorino veniva costantemente proposto per il ruolo di Lila. Molti fan, infatti, avevano già notato che l’attrice napoletana assomiglia incredibilmente alla collega Gaia Girace.

Irene Maiorino è Lila: l’annuncio

A quanto pare, la produzione della serie tv ha seguito il suggerimento di molti spettatori… o più probabilmente aveva già puntato gli occhi sull’attrice, giudicandola una perfetta Lila adulta. La notizia ha iniziato a circolare ufficiosamente dopo che il profilo Instagram di Rocchetti parrucche, l’azienda che si occupa delle parrucche di scena per L’amica geniale 4, ha postato la foto di due parrucche incartate e contrassegnate dalle scritte "Lila" e Lenù" taggando, sui rispettivi nomi, i profili di Alba Rohrwacher e di Irene Maiorino. Non c’è stato ancora nessun annuncio ufficiale, insomma, ma nemmeno una smentita. A meno che non si sia trattato di un clamoroso errore avvenuto durante la pubblicazione della foto, è evidente che l’attrice napoletana farà parte del cast nei panni di Lila.

L’amica geniale 4 in streaming

La serie tv L’amica geniale si può vedere in streaming su RaiPlay. Al momento sono disponibili le prime tre stagioni: la quarta, basata sull’ultimo libro della tetralogia (Storia della bambina perduta), è in pre-produzione e non è ancora possibile sapere quando uscirà.