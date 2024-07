L'amica geniale 4: quando esce il finale?

Fonte foto: Rai/HBO

Uscirà prima negli Stati Uniti e poi in Italia la quarta stagione di L’amica geniale. Il nuovo ciclo di episodi sarà basato sull’ultimo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante intitolato Storia della bambina perduta. Il pubblico oltreoceano potrà vedere il nuovo ciclo di episodi subito dopo l’estate, su HBO e in streaming su Max; mentre il pubblico italiano dovrà avere ancora un po’ di pazienza.

Le new entry nel cast di L’amica geniale 4

Lenù e Lila in questa stagione saranno interpretate da Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, che prendono il posto di Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Fabrizio Gifuni sarà invece Nino Sarratore al posto di Francesco Serpico.

Rohrwacher non assomiglia molto a Mazzucco, ma ai creatori della serie sceglierla è sembrata la cosa più giusta e naturale dato che l’attrice fin dal primo episodio è stata la voce fuori campo di Elena adulta.

Maiorino, invece, assomiglia alla collega che l’ha preceduta e «in qualche modo offre una versione diversa di Lila, priva della sua freschezza», ha detto Saverio Costanzo a Vanity Fair. Prima «Lila ricattava tutti con la sua bellezza, il che è la sua debolezza, perché secondo me non ha mai creduto veramente in sé stessa come invece ha fatto Elena».

Per quanto riguarda il nuovo interprete di Sarratore, invece, Costanzo ha dichiarato: «Fabrizio è davvero coraggioso, perché essere Nino Sarratore nella quarta stagione, dopo che sappiamo quanto sia odiato da tutti, è una vera sfida! Si capisce, attraverso Fabrizio, cosa significhi per un uomo non riuscire a essere quello che tutti si aspettano che sia. So quanto si è impegnato per amare questo personaggio, il che non è facile… per renderlo umano, per renderlo reale».

Contestualmente all’annuncio della data di uscita di L’amica geniale 4 negli USA e in Italia, sono state diffuse alcune nuove foto dei prossimi episodi:

In esclusiva, le foto della stagione finale della serie di Elena Ferrante L'amica geniale, che uscirà finalmente a settembre: https://t.co/OLkGUEgl5B pic.twitter.com/L6jzhya1JB — Vanity Fair Italia (@VanityFairIt) July 19, 2024

Il soggetto e le sceneggiature sono firmati da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. La regia è di Laura Bispuri. I produttori esecutivi invece sono Saverio Costanzo, Paolo Sorrentino, Jennifer Schuur, Elena Recchia e Guido De Laurentiis.

L’amica geniale 4: cosa sappiamo della stagione finale

La quarta stagione di L’amica geniale è stata girata tra Torino, Firenze e Napoli. Le protagoniste, nei nuovi episodi, sono ormai adulte e, dopo un periodo di separazione, si troveranno ancora una volta vicine.

La storia è ambientata all’inizio degli anni Ottanta. Sia Elena sia Lila hanno lottato per uscire dal rione. La prima è diventata una scrittrice affermata: è separata, mamma di due figlie e ora torna a Napoli per seguire Nino, che è ricomparso nella sua vita.

Lila invece è rimasta a Napoli, invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma anche lanciata nella sua nuova carriera da imprenditrice.

Quando esce L’amica geniale 4

La quarta stagione de L’amica geniale esce negli Stati Uniti su HBO dal 9 settembre 2024.

La serie arriverà invece in Italia da lunedì 11 novembre 2024 su Rai 1. L’annuncio è stato fatto in occasione della presentazione dei palinsesti per la stagione 2024/2025. La stagione finale è composta da dieci puntate, che in Italia saranno trasmesse in cinque serate.