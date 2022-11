La cantante Emma si racconta in esclusiva

Un cantante si esprime principalmente attraverso la sua musica e i suoi testi, ma a volte questo mezzo non basta a raccontare ogni sfumatura di sé stessi: ecco che allora si cerca l’aiuto di altri strumenti audiovisivi. È accaduto con Laura Pausini, che lo scorso aprile ha lanciato su Prime Video il film Laura Pausini: Piacere di conoscerti, e succederà presto con la cantante Emma Marrone, che arriverà sulla stessa piattaforma di streaming con il docufilm a lei dedicato, dal titolo Sbagliata Ascendente Leone.

Chi è Emma Marrone

Emma Marrone, all’anagrafe Emmanuela ma conosciuta anche solo semplicemente come Emma, è una cantautrice di genere pop rock. Nata nel 1984 in Toscana, ha ottenuto un certo successo dopo la partecipazione e la vittoria al talent show Amici di Maria De Filippi tra il 2009 e il 2010. In seguito a questa esperienza, infatti, l’artista ha firmato un contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group e ha iniziato a produrre singoli e album.

Nel corso della sua carriera musicale, Emma ha ricevuto diversi riconoscimenti e ha venduto oltre un milione di copie in Italia tra album e singoli. La cantautrice ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo, vincendo tra l’altro nell’edizione 2012. Nel 2014 ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Tra le sue ultime uscite musicali, ci sono l’album Fortuna del 2019, il sesto della sua carriera; Note di viaggio – Capitolo 2: non vi succederà niente, un tributo a Francesco Guccini del 2020 a cui ha preso parte; e i singoli Pezzo di cuore e Che sogno incredibile, realizzati nel 2021 rispettivamente insieme ad Alessandra Amoroso e Loredana Bertè. Recentemente Emma ha fatto anche l’attrice (ha recitato come protagonista nel film Gli anni più belli, diretto da Gabriele Muccino) e la giudice nella quattordicesima edizione di X Factor.

Cos’è Sbagliata Ascendente Leone

Sbagliata Ascendente Leone, prodotto da Lotus Production (una società Leone Film Group), è un docufilm dedicato a Emma scritto da Federico Giunta e BENDO, ovvero il duo formato da Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra che si è occupato anche della regia.

Il biopic nasce da un’idea di Emma Marrone, che nel corso del film racconterà se stessa in prima persona regalando ai fan e agli spettatori un ritratto inedito che ingloba il suo percorso dentro e fuori dal palco, come artista e come donna che, accanto alla forza e alla grande determinazione, sa fare spazio anche alle inevitabili e preziose fragilità.

Quando esce il docufilm su Emma

Sbagliata Ascendente Leone sarà disponibile dal 29 novembre 2022 in esclusiva su Prime Video.

