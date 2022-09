In arrivo la Google Chromecast low cost: come sarà

La Chromecast con Google TV è stata presentata nell’ottobre 2020 e, per quanto sia un dispositivo per molti versi decisamente valido, è stato giudicato sin da subito troppo costoso: ben 69,99 euro a fronte dei 49,99 dollari del prezzo negli Stati Uniti. Si tratta di un prezzo più alto persino della più recente, e più performante, alternativa di Amazon, cioè la Fire TV Stick 4K Max.

Per accontentare gli utenti di tutto il mondo che non vogliono pagare così tanto per un dongle per lo streaming a MountainView hanno progettato una Chromecast più economica con qualche funzione in meno. Una versione "Lite", che potrebbe costare intorno ai 40 dollari negli Stati Uniti e intorno ai 49 euro in Italia.

Dalle prime indiscrezioni raccolte dal sito brasiliano Tecnoblog il dispositivo ha già ottenuto la certificazione Anatel (l’agenzia brasiliana per le telecomunicazioni) in Brasile e dal corrispettivo ente FCC negli Stati Uniti. Dunque ci sono grandi probabilità che possa essere presentato, almeno su questi due mercati, il prossimo mese di ottobre probabilmente durante l’evento di presentazione della nuova serie di smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Google Chromecast low cost: come sarebbe

Il nuovo Chromecast con Google TV sarà più economico poiché supporterà i video solo a 1080p, mentre la versione attuale supporta il 4K. Esteticamente, però, sarà difficile distinguere una Chromecast 4K tradizionale dalla nuova Chromecast HD economica: Google Chromecast low cost conserva infatti la forma "a saponetta" e il cavo HDMI corto, così come sono identici il telecomando, l’alimentaotre e il cavo USB.

Sempre in base alle indiscrezioni, sembra che il dispositivo sarà dotato del chip AMlogic S805X2 e di 2 GB di RAM. Il chip dovrebbe consentire il supporto al codec AV1 che richiede meno larghezza di banda per lo streaming.

Nel documento di certificazione brasiliano è stato indicato anche che Google Chromecast versione low cost supporta il WiFi con entrambe le frequenze di 2,4 GHz e 5 GHz, oltre al Bluetooth LE.

Google Chromecast low cost: quando arriverebbe e quanto costerebbe

I rumors insistono sul fatto che in base allo stato di avanzamento delle certificazioni tecniche, la presentazione ufficiale del Google Chromecast low cost potrebbe avvenire il 6 ottobre, in concomitanza con il lancio degli smartphone della serie Pixel 7.

Per quanto riguarda il prezzo, si si parla di 49 euro circa, che in USA potrebbero essere 40 dollari, cioè parecchio meno rispetto ai 69,99 euro che Google chiede oggi per la Chromecast con Google TV standard, a risoluzione 4K (in foto).