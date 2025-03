La Cina degli ultimi vent'anni raccontata in Generazione Romantica

Fonte foto: Tucker Film

Un uomo, una donna, una storia d’amore come tante. A raccontarla è il nuovo Generazione Romantica, film del regista Leone d’Oro Jia Zhangke che abbraccia vent’anni di storia cinese. Premiato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2006 per il suo film Still Life, Jia Zhangke è considerato una figura centrale nel cinema cinese contemporaneo. Nelle sue opere c’è sempre una riflessione visiva sul suo Paese, di cui viene raccontata la costante evoluzione attraverso sentimenti individuali e collettivi. Lo stesso accade nel nuovo Generazione Romantica, che esce a breve in Italia.

La trama del film Generazione Romantica

Generazione Romantica è ambientato a Datong, in Cina, agli inizi del nuovo millennio. I protagonisti, Bin e Qiaoqiao, vivono una storia d’amore come tante, tra piccole gioie quotidiane e divertiti momenti di condivisione.

Quando Bin decide improvvisamente di partire per motivi di lavoro, Qiaoqiao rimane a casa e ha piena fiducia nella promessa del suo ritorno. Ma il tempo passa: l’attesa della ragazza diventa logorante e produce inevitabili cambiamenti nella relazione tra i due protagonisti.

Qiaoqiao intraprende così un viaggio per cercare Bin. Raccontata con uno stile a metà tra documentario e finzione, la vicenda privata di questa coppia, delicata e profonda, diventa lo specchio di un Paese che sta attraversando cambiamenti epocali.

Il racconto di questi cambiamenti, così come delle vicende amorose di Bin e Qiaoqiao, si estende nell’arco di vent’anni, dal 2001 alla pandemia.

Un film girato nell’arco di vent’anni

A rendere sorprendente Generazione Romantica è anche il fatto che le riprese stesse del film si sono svolte nell’arco di un ventennio. Nel montaggio finale dell’opera ci sono registrazioni tratte dai film precedenti del regista, o comunque sequenze girate parecchi anni prima del debutto assoluto del film, che è avvenuto nel 2024.

«Il primo passo è stato digitalizzare tutto: alcuni dei primi filmati erano su videocassetta, altri su vari formati di pellicola», ha detto infatti in una nota stampa Jia Zhangke. «Ci è voluto un po’ di tempo. Quando poi mi sono seduto per la prima volta alla postazione di montaggio, mi sono sentito sopraffatto: c’erano così tante riprese da esaminare!».

«Non ho mai calcolato quante fossero esattamente, ma la quantità era spropositata», ha aggiunto. «Poi, passo dopo passo, ho iniziato a lavorare all’ordine delle sequenze: a volte in modo cronologico, a volte, per esempio, mescolando immagini del 2005 a quelle del 2001. Il montaggio, alla fine, ha richiesto più di due anni».

Il trailer del film cinese Generazione Romantica

Sempre nelle parole del regista, Generazione Romantica è «una meditazione molto personale: parla dei tempi che ho vissuto, dei luoghi in cui sono stato e delle persone che ho incontrato. All’inizio del nuovo millennio la Cina è stata protagonista di una forte crescita economica: è arrivata la globalizzazione, il Paese ha cominciato ad aprirsi ed eravamo tutti pieni di entusiasmo per il futuro».

«Vent’anni dopo, oggi, tutto è molto più ordinato», prosegue Jia Zhangke, «ma le persone hanno perso la passione e la motivazione. Questa curva di emozioni attraversa il film e rappresenta il mio sentimento personale, ma credo rappresenti anche un sentimento comune tra i cinesi».

Questo il trailer italiano del film, nel quale si vede che i protagonisti sono naturalmente invecchiati nel corso delle riprese.

Il cast di Generazione Romantica

Chi c’è nel cast di Generazione Romantica? Bin è interpretato dal giovane attore Li Zhubin; mentre Qiaoqiao ha il volto della moglie e musa del regista, Zhao Tao.

Quando esce Generazione Romantica

Distribuito da Tucker Film, il film Generazione Romantica esce al cinema in Italia dal 17 aprile 2025.