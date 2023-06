La docuserie su Vittorio Emanuele di Savoia

Un principe in esilio, una top model, uno sparo nel buio destinato a cambiare ogni cosa per sempre. Sono questi gli ingredienti principali di Il Principe, la nuova docu-serie italiana dedicata alla storia di Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono d’Italia. Prodotta da MDE Films e sviluppata da Beatrice Borromeo Casiraghi, che ne è anche la regista, la docuserie arriva su Netflix fra poche settimane e si propone di ripercorrere la storia di Vittorio Emanuele di Savoia con l’aiuto di interviste e materiale inedito.

Chi è Vittorio Emanuele di Savoia

Nato nel 1937, Vittorio Emanuele di Savoia è figlio di Umberto II, ultimo re d’Italia. È sposato con Marina Doria ed è padre di Emanuele Filiberto. Dopo il 1948, anno in cui è entrata in vigore in Italia la Costituzione repubblicana che stabiliva l’esilio per i discendenti maschi di casa Savoia, ha vissuto all’estero fino al 2002.

Di cosa parla la docuserie

Il Principe parte dagli eventi successi nella tragica notte del 18 agosto 1978 all’isola di Cavallo e ripercorre la storia di Vittorio Emanuele di Savoia approfondendone diversi aspetti: il difficile rapporto con i genitori, la storia d’amore con Marina Doria, gli affari in Iran e molto altro. Il tutto viene sviscerato attraverso esclusive interviste al Principe Vittorio Emanuele e alcune testimonianze inedite da parte di persone che erano presenti a Cavallo nella notte del 18 agosto 1978, giornalisti, membri della famiglia Savoia e della famiglia Hamer, tra cui Emanuele Filiberto, Marina di Savoia e Birgit Hamer.

Cosa è successo a Cavallo nel 1978

Quali sono i fatti accaduti il 18 agosto 1978 sull’isola di Cavallo, in Corsica? Nella notte il gommone di Vittorio Emanuele venne sottratto da alcune persone. Accorgendosi del fatto, Vittorio Emanuele sparò due colpi di carabina e fu in seguito arrestato con l’accusa di aver colpito con uno dei due proiettili Dirk Geerd Hamer, studente tedesco di 19 anni, figlio di Ryke Geerd Hamer, che stava dormendo in una barca lì vicina e che morì dopo una lunga agonia.

La difesa sostenne che furono anche altre persone, poi fuggite, a sparare dei colpi; inoltre non fu possibile accertare che il colpo che causò la morte del ragazzo fosse stato sparato proprio dal Principe. Nel 1991 fu quindi prosciolto dall’accusa di omicidio volontario e condannato a sei mesi con la condizionale per porto abusivo d’arma da fuoco. Nel 2006, durante la detenzione nel carcere di Potenza, venne intercettata una sua conversazione – poi contestata – in cui ammetteva di aver sparato il colpo.

Gli episodi della docuserie

Il primo episodio di Il Principe parte dal referendum del 1946 che, trasformando l’Italia in una Repubblica, costringe il giovane principe all’esilio. Si arriva poi a raccontare gli antefatti della tragedia di Cavallo: l’acquisto di una casa sull’isola e poi, nel 1978, la decisione di un gruppo di italiani in vacanza di usare senza permesso il canotto del principe, senza sapere che quell’azione avrebbe dato il via a una escalation di eventi drammatici.

Nel secondo episodio la morte di Dirk Hamer comincia a cambiare profondamente la vita di tutte le persone coinvolte, in particolare quella della famiglia Savoia e quella di Birgit Hamer, la sorella di Dirk, che dedicherà la vita alla ricerca della verità. Il terzo episodio racconta il processo e il rientro in Italia della famiglia reale dopo l’esilio. Vittorio Emanuele viene coinvolto da un nuovo scandalo e intanto le nuove generazioni, da Emanuele Filiberto di Savoia alle figlie di Birgit Hamer, provano a liberarsi del peso del passato.

Quando esce la docuserie Il Principe

La docuserie Il Principe sarà disponibile su Netflix dal 4 luglio 2023.