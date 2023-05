La PlayStation 5 ha stravinto contro la Xbox

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Che Microsoft e Sony siano eterne rivali in materia di videogiochi è praticamente un dato di fatto e da quando Xbox Series X e Playstation 5 sono arrivate sul mercato nel 2020, le due aziende hanno fatto di tutto per vincere l’ennesima "console war". Da una parte Microsoft ha proposto una console dal design semplice e che, appunto, richiamasse il nome della piattaforma: un box, una scatola. Dall’altra Sony ha optato per un look ricercato, atipico rispetto al passato.

In entrambi i casi dentro al case c’è il meglio dell’hardware da gaming disponibile al momento del lancio, con due configurazioni incredibilmente simili tra loro, entrambe basate su un processore creato ad hoc da AMD per le console next gen. Ma nonostante le similitudini e le potenzialità paragonabili, Xbox Series X ha venduto molto meno di Playstation 5. E ad ammetterlo, questa volta, è la stessa Microsoft per bocca di un suo altissimo dirigente.

PS5 Vs Xbox: parlano i numeri

In una recente intervista rilasciata da Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, sul canale YouTube della community Xbox, le dichiarazioni fatte sono inequivocabili e "Xbox non può vincere la console war contro PS5 e Nintendo Switch".

A confermarlo sono i numeri di vendita delle console: Sony avrebbe venduto a più 38 milioni di unità mentre Microsoft avrebbe vendutosolo 21 milioni di Xbox Series X|S. Un divario piuttosto importante che va a confermare quanto detto da Phil Spencer sullo stato attuale della guerra tra console.

Per avere un’ulteriore prova, basta analizzare il volume dei dati in rete, che evidenziano una enorme domanda di PlayStation 5 che, ovviamente, con la carenza di scorte a disposizione non poteva essere soddisfatta. Non appena la produzione di PS5 è tornata regolare, la console ha registrato numeri impressionanti, superando le più rosee aspettative di Sony.

Un discorso che, a quanto pare, non è accaduto per Microsoft che non ha potuto fare altro che constatare l’enorme divario con la concorrenza.

PS5 e Xbox: quale futuro per le console

Per quanto riguarda la Playstation 5, secondo i vertici di Sony, questo modello sarebbe solo alla fase 1: per PS5 Sony ha un progetto molto più ampio che porterà molte novità per i videogiocatori. L’arrivo di titoli sempre più esclusivi, in grado di sfruttare pienamente le potenzialità del dispositivo, farà in modo di attirare nuovi utenti e, con buona possibilità, convincerà i possessori di Playstation 4 a passare alla next gen.

Per quanto riguarda Microsoft, in molti credono che i problemi della propria console siano dovuti essenzialmente a un catalogo di titoli piuttosto limitato e che, se l’azienda investisse di più in nuove produzioni, potrebbe guadagnare terreno rispetto a Sony.

Tuttavia Phil Spencer è di un’altra opinione: la soluzione è quella di spostare l’attenzione verso altri servizi piuttosto che cercare di competere ancora con PS5 sul catalogo dei giochi. Opinione che, però, potrebbe derivare anche dalla ben nota (mancata) acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, che ha fatto saltare i piani a lungo termine per la Xbox.

Per cui non si esclude che in futuro Xbox Series X|S possano puntare sulla creazione di un ecosistema composto da console, computer e dispositivi mobile, in grado di supportare pienamente tutti i titoli disponibili semplificando anche la condivisione dei contenuti.

Ciò che il CEO di Microsoft Gaming intende, probabilmente, è che non basteranno nuovi giochi per spingere le persone a vendere la PS5 per passare a Xbox, o per convincere chi ha una PS4 a passare alla concorrenza. Ciò di cui ci sarà bisogno in futuro è di garantire la migliore esperienza utente possibile, cercando di costruire un servizio di qualità e che punti sulle esigenze dei gamer e non sui numeri.