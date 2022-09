La Polaroid è diventata una radio

Polaroid, azienda storica famosissima per la produzione di macchine fotografiche per foto istantanee e occhiali da sole, si è lanciata in un nuovo progetto: Polaroid Music. Dopo 80 anni di tradizione nel campo delle immagini, quindi, Polaroid passa all’arte del suono e presenta sul mercato un gruppo di 4 speaker: il Polaroid P1 piccolo e portatile, il Polaroid P2 indossabile (in foto), il Polaroid P3 che ha le sembianze di uno stereo portatile e il Polaroid P4 che è il modello più grande e potente di tutti.

Dotati tutti e quattro di un design e colori assolutamente vintage, gli speaker Polaroid integrano anche una radio analogica, che può essere ascoltata anche dall’app Polaroid Music e che include per ora 5 stazioni sperimentali in FM senza pubblicità.

Polaroid speaker: come sono fatti

Gli speaker sono 4 e hanno diverse misure, sono progettati per essere facilmente trasportabili e dotati, nelle due misure più piccole, di anello o moschettone e cinturino. Si possono scegliere tra 4 colori tipici della tradizione Polaroid: nero, rosso, blu e giallo.

Il Polaroid P1, il più piccolo della serie, ha una potenza di 10 W, connettività con Bluetooth 5.3 , una batteria che assicura una autonomia di 10 ore e che richiede 2 ore di ricarica. Ha l’uscita per il jack da 3,5 mm. Polaroid P2 ha casse per 20 W e dotato di moschettone e cinturino da polso, connettività Bluetooth 5.0.

Polaroid P3 ha una potenza di uscita di 35 W e 15 ore di autonomia e connettività Bluetooth 5.0. Polaroid P4 ha una potenza di uscita di 60 W per 15 ore di autonomia e connettività Bluetooth 5.0.

Polaroid Speaker: disponibilità e prezzi

I quattro modelli di speaker Polaroid saranno disponibili in Italia dal 4 al 31 ottobre in esclusiva alla Rinascente di Milano. Dal 1° novembre, invece, saranno disponibili nei negozi con il seguente listino prezzi: