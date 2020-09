La PS5 costerà più del previsto: ecco quanto

La data di lancio ufficiale per la PS5 ancora non c’è e molto probabilmente bisognerà aspettare novembre per la messa in vendita della console della Sony. Intanto però i rumors sul prezzo si fanno sempre più insistenti e la certezza sembra essere solo una: costerà più del previsto.

Se infatti inizialmente le indiscrezioni circolate in rete facevano pensare che la prossima Play Station 5 potesse costare intorno ai 400-500 euro, secondo i nuovi prezzi si parla di un intervallo di cifre superiore di 100 euro. Nonostante il costo potrebbe essere quindi tra i 499 per la PS5 Digital Edition e di 599 euro il modello classico, il prezzo sarebbe comunque giustificato dalle tecnologie incorporate nella console. Per quanto riguarda invece la data di lancio, Sony sarebbe pronta a sfidare Microsoft e come già accaduto in passato, la Xbox Serie X uscirebbe prima della PS5.

PS5, il prezzo sarà più elevato

La Ps5 arriverà sul mercato in due versioni, quella “classica” e versione “Digital Edition” dal costo inferiore. La console classica è caratterizzata dalla presenza del Blue-Ray, di cui Sony è produttore, e in un primo momento si riteneva potesse costare intorno ai 499 euro. Una stima che stando agli ultimi rumors sarà disattesa, dato che il prezzo di lancio si aggirerebbe sui 599 euro. Per quanto riguarda la Digital Edition, anche questa versione della console sarà più costosa: dai 449 euro si è passati a nuove indiscrezioni su un prezzo di vendita di 499 euro. Una differenza di prezzo rispetto alle stime iniziali che però è giustificata dall’alta qualità della console e dalle sue caratteristiche ottime per il mondo del gaming.

PS5, data di lancio dopo Xbox Serie X

Ormai da tempo Microsoft lancia la sua console prima di quella di Sony. Quest’anno i tempi sono un po’ cambiati e se sappiamo che le Xbox Serie X usciranno nei primi 15 giorni di novembre, è facile attendere che la PS5 non potrà uscire molto più tardi. Per questo motivo la data di lancio è stimata tra la metà di novembre e le prime settimane di dicembre per la console PS5.

La distanza ravvicinata tra il lancio delle due console potrebbe spingere Microsoft a vendere la sua Xbox Serie S a un prezzo inferiore ai circa 600 euro richiesti per una Play Station 5 “classica”, in modo da non ritrovarsi a offrire una console che sia più costosa e ritrovarsi fuori dal mercato. Per questo motivo, la Microsoft si ritroverà a dover adattare il costo della prossima Xbox alla Sony, che invece tira su il prezzo consapevole della qualità della nuova PS5 in arrivo, sia nella versione classica che Digital Edition, e sull’apprezzamento che i gamer hanno della loro tecnologia.