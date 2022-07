La vera storia dietro Tredici vite

Era il 2018 quando una squadra di calcio thailandese rimasta intrappolata nella grotta di Tham Luang durante un improvviso temporale. La vicenda, apparentemente quasi senza speranza di un lieto fine, aveva tenuto mezzo mondo con il fiato sospeso. Ora sarà raccontata in un film, intitolato Tredici vite.

Tredici (dodici ragazzi e l’allenatore) erano infatti le persone rimaste intrappolate: per salvarle era intervenuta una squadra di sommozzatori tra i più abili ed esperti al mondo, insieme alle unità di soccorso thailandesi e a più di diecimila volontari. La drammatica storia è raccontata nel film diretto da Ron Howard e scritto da William Nicholson. Prodotta da P.J. van Sandwijk, Gabrielle Tana, Karen Lunder, William M. Connor, Brian Grazer e Ron Howard, la pellicola ha tra gli executive producer Jon Kuyper, Carolyn Marks Blackwood, Marie Savare, Michael Lesslie, Aaron L. Gilbert e Jason Cloth.

L’incidente della grotta di Tham Luang (in Thailandia) avvenne il 23 giugno 2018. Una squadra di calcio locale composta da 12 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni e il loro allenatore (25 anni) hanno visitato la grotta ma, mentre erano all’interno, le forti piogge monsoniche hanno parzialmente allagato la cavità, rendendo impossibile uscire.

I soccorsi sono stati resi estremamente difficili da vari fattori: l’acqua continuava ad alzarsi, ad esempio, inoltre l’interno della grotta è costituito da una rete di strettissimi cunicoli che solo i sommozzatori più esperti del mondo (chiamati appositamente sul posto) sono in grado di affrontare durante un’immersione.

Nove giorni dopo la scomparsa dei ragazzi – un periodo molto lungo, che aveva fatto temere il peggio e ridotto di molto la speranza di ritrovarli vivi – i sommozzatori hanno sorprendentemente trovato tutti i dispersi in un punto molto interno della grotta, sopraelevato rispetto all’acqua.

Proprio per la difficoltà e la durata dell’immersione, le operazioni di soccorso hanno richiesto molto tempo. Infine, però, tutti i dispersi sono stati portati in salvo tra l’8 e il 9 luglio. Nel corso delle operazioni hanno perso la vita Samal Gunan, un volontario thailandese ex-Navy Seal, e Beirut Pakbara, Navy Seal volontario.

La vicenda è stata anche raccontata nel documentario Rescue – Il salvataggio dei ragazzi, uscito (e ancora visibile) su Disney+ a dicembre 2021.

Il cast del film Tredici vite include Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton, Tom Bateman, Paul Gleeson, Pattrakorn Tungsupakul, Tui Thiraphat Sajakul, James Teeradon Supapunpinyo, Sahajak Boonthanakit e Weir Sukollawat Kanaros.

Il film Tredici vite sarà disponibile su Prime Video in tutto il mondo dal 5 agosto 2022.

