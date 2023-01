Lady Gaga farà parte del cast di Mercoledì 2?

Cosa c’entra Lady Gaga con Mercoledì di Tim Burton? Nei piani originali di chi ha realizzato l’amatissima serie Netflix, in realtà, proprio niente. La popstar non era inclusa nel cast né nella colonna sonora, ma le cose sono cambiate quando gli utenti di TikTok hanno reso virale l’iconico balletto di Mercoledì usando come base il brano Bloody Mary di Lady Gaga. Il nome della celebrità, insomma, è ormai saldamente legato a quello della serie, tanto che si è parlato di un suo possibile coinvolgimento nella seconda stagione.

Il balletto di Mercoledì

Nella prima stagione, durante una festa organizzata alla Nevermore Academy, Mercoledì Addams (interpretata da Jenna Ortega) improvvisa uno strambo e magnetico balletto sulle note Goo Goo Muck del gruppo punk-rock The Cramps. Sui social, e in particolare su TikTok, la scena è immediatamente diventata virale: per un insondabile mistero della rete, però, la versione del ballo che ha riscosso maggiore successo e che è stata imitata migliaia di volte aveva come sottofondo il remix di Bloody Mary di Lady Gaga.

Il brano è del 2011, ma grazie alla serie Mercoledì (o, meglio, grazie agli utenti che per primi hanno avuto l’intuizione di sostituire la colonna sonora della sequenza) è tornato nella classifica Hot 100 di Billboard. Anche la stessa Lady Gaga ha preso parte al fenomeno, dopo qualche giorno, postando sui social un video in cui riproduce a sua volta le movenze del ballo della giovane Addams sulle note del remix della sua canzone.

Lady Gaga nella serie Mercoledì

Il legame tra Lady Gaga e la serie Mercoledì per ora si ferma qui, ma le cose in futuro potrebbero cambiare. «Sono sicura che a Netflix piacerebbe averla», ha infatti dichiarato sul red carpet dei Golden Globe 2023 Jenna Ortega proprio riferendosi a Lady Gaga. La cantante è anche un’attrice: nel corso degli anni ha preso parte a varie serie e film, tra cui A Star Is Born di Bradley Cooper (uscito nel 2018) e House of Gucci con la regia di Ridley Scott (del 2021).

Il commento di Ortega è ben lontano dall’essere un annuncio o una dichiarazione di intenti ufficiale, ovviamente, ma è bastato a mettere la pulce nell’orecchio degli spettatori. Lady Gaga potrebbe sicuramente aspirare a una parte nella seconda stagione di Mercoledì, che è stata recentemente confermata da Netflix. Potrebbe trattarsi di un piccolo cameo oppure, perché no, anche di un ruolo più corposo.

Ad esempio, Gaga potrebbe colmare il vuoto nel cast lasciato da Christina Ricci, che nella prima stagione ha vestito i panni di Miss Thornhill, parte del corpo docente della Nevermore Academy. Per quanto è dato sapere al momento, e stando a quanto gli spettatori hanno visto nel finale di Mercoledì 1, Ricci non dovrebbe infatti tornare sul set. E se proprio Lady Gaga nella seconda stagione fosse una delle nuove insegnanti? Di certo la popstar ha già il look stravagante e dark che ben si addice alla storia.