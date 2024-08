Gaga Chromatica Ball, il concerto di Lady Gaga arriva in tv

Lo spettacolare concerto-performance di Lady Gaga arriva in tv e in streaming, in esclusiva per l’Italia: ecco come vederlo

Chi ha avuto la fortuna di assistere al Chromatica Ball Tour a Los Angeles, nel 2022, non lo dimenticherà facilmente. Per tutti gli altri, sta per presentarsi l’occasione per vivere (o rivivere) quello straordinario concerto di Lady Gaga. Lo show arriva infatti fra pochi giorni su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, in esclusiva per l’Italia, grazie al film Gaga Chromatica Ball.

Il film Gaga Chromatica Ball

Il pubblico italiano che seguirà Gaga Chromatica Ball in tv e in streaming assisterà al racconto del concerto al Dodger Stadium di Los Angeles del 2022: un evento con protagonista assoluta Lady Gaga e al quale hanno assistito in diretta più di 52mila spettatori.

Non si è trattato di un semplice concerto, ma di una performance spettacolare che è stata giudicata un momento cardine nella carriera della celebre cantautrice e attrice newyorkese. All’anagrafe Stefani Germanotta, Gaga ha già vinto tra gli altri un Oscar, due Golden Globe e tredici Grammy Awards e ha accumulato numeri da record: 87 milioni di copie vendute con i suoi album, 96 miliardi di stream e 516 milioni di copie con i suoi singoli.

«Chromatica è stata una vendetta colorata. Il caos è diventato pura energia e vita. Con una consistenza che è stato bellissimo sperimentare dal vivo», ha scritto Lady Gaga sui social.

«La cantautrice ha poi proseguito ringraziando affettuosamente i fan. Parlando nello specifico del film Gaga Chromatica Ball, ha invece aggiunto: «Spero che vi sentirete visti quando guarderete questo film. E sappiate che l’ho montato personalmente con cura per onorarvi. Ho trascorso innumerevoli ore in sala di montaggio per dare vita alla mia visione. È il mio regalo per voi diretto, prodotto e creato da me, insieme ad alcune delle persone più talentuose e creative del mondo».

First look at The Chromatica Ball “ACT I” interlude in HD. pic.twitter.com/6dks5ia7zm — Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet) September 20, 2022

Lady Gaga in Gaga Chromatica Ball

Durante Gaga Chromatica Ball Lady Gaga cambia veste continuamente: si passa da coreografie strabilianti a esibizioni al pianoforte dal sapore più intimista, da effetti speciali spettacolari a momenti più confidenziali.

Nel corso del concerto-show la cantautrice propone inoltre alcune delle sue hit più amate, come Stupid Love, Bad Romance, Just Dance, Poker Face, Shallow e Rain On Me.

Nel trailer diffuso da Lady Gaga sui social si può avere un assaggio del film:

I’m so excited that we can finally share The Chromatica Ball film with the world. This film chronicles a time of immense creativity…the fashion, the dance, the music. Revisiting the tour leaves me speechless the way we had each other—you all showed up for music and art in a big… pic.twitter.com/08qt8FAu8x — Lady Gaga (@ladygaga) May 8, 2024

Dove vedere Gaga Chromatica Ball in streaming

Gaga Chromatica Ball andrà in onda mercoledì 28 agosto 2024 su Sky Uno e Sky Documentaries e in streaming su NOW. Sabato 31 agosto invece è programmata la messa in onda su TV8.