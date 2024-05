Lady in the Lake, la nuova serie tv con Natalie Portman

Fonte foto: Apple TV+

Sarà Natalie Portman la protagonista di Lady in the Lake, nuova serie tv gialla firmata dalla regista israelo-americana Alma Har’el in uscita quest’estate su Apple TV+. Al fianco di Portman come co-protagonista ci sarà Moses Ingram, attrice nota, tra le altre cose, per il suo ruolo nella serie tv La regina degli scacchi uscita nel 2020 su Netflix. Lady in the Lake è tratta dall’omonimo romanzo del 2019 di Laura Lippman, che anche il re dell’horror Stephen King ha definito «straordinario».

La donna del lago, il libro di Laura Lippman

Da non confondere con The Lady in the Lake, romanzo del 1943 di Raymond Chandler, Lady in the Lake è stato pubblicato nel 2019. In Italia è stato distribuito da Bollati Boringhieri nel 2021 con il titolo La donna del lago. Prima di questo romanzo, Lippman ha già pubblicato decine di romanzi di genere giallo-investigativo che hanno raggiunto un buon successo.

L’idea per Lady in the Lake è arrivata quando Lippman, che ha lavorato come reporter per il The Baltimone Sun, è venuta a conoscenza di due omicidi (non correlati) realmente avvenuti nel 1969: l’uccisione dell’undicenne Esther Lebowitz e la morte misteriosa della 33enne Shirley Parker.

Lady in the Lake, la trama della serie tv

Come nel romanzo, anche nella serie tv in sette episodi Lady in the Lake la protagonista è una casalinga ebrea di nome Maddie Schwartz (interpretata da Portman) che, provando a lasciarsi alle spalle un segreto del suo passato, si reinventa come giornalista investigativa.

Quando una giovane ragazza sparisce a Baltimora nel Giorno del Ringraziamento del 1966, la vita di Maddie si intreccia inaspettatamente a quella di Cleo Sherwood (interpretata da Ingram), donna e madre afroamericana impegnata politicamente e che fatica a sostentare la sua famiglia.

Quando Cleo muore misteriosamente, Maddie rimane ossessionata dal caso e si addentra in un abisso che rischia di mettere lei e chi le sta intorno in grave pericolo. Tra i temi affrontati della serie tv thriller e noir ci sono il razzismo e la misoginia, dal momento che la storia ruota attorno all’ingiusto prezzo che le donne pagano per i propri sogni.

Il cast di Lady in the Lake

Oltre alle già citate Portman e Ingram, nel cast della serie tv Lady in the Lake ci sono anche Y’lan Noel, Brett Gelman, Byron Bowers, Noah Jupe, Josiah Cross, Mikey Madison e Pruitt Taylor Vince.

Prodotta da Crazyrose e Bad Wolf America, la serie tv è creata, diretta e scritta da Har’el, che è anche produttrice esecutiva. Tra i produttori esecutivi ci sono anche Portman, Sophie Mas, Layne Eskridge, Amy Kaufman, Boaz Yakin e la stessa Lippman autrice del romanzo.

Quando esce Lady in the Lake

La serie tv Lady in the Lake debutta in streaming su Apple TV+ il 19 luglio 2024 con i primi due episodi. È poi prevista l’uscita di nuove puntate ogni venerdì, fino al finale che sarà disponibile il 23 agosto.