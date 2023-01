Laptop: LG annuncia la nuova gamma Gram per il 2023

LG in occasione del CES 2023 di Las Vegas aggiorna la sua famiglia di notebook Gram, portando una ventata di novità a livello di caratteristiche tecniche e non solo. Tra tutti i modelli presentati spiccano i nuovi LG Gram Ultraslim e LG Gram Style.

LG non ha ancora annunciato alcun prezzo dei suoi nuovi Gram, ma sappiamo che saranno proposti a livello globale dal prossimo mese, con la Corea del Sud come primo mercato ad averli a disposizione. Sappiamo anche che si tratta di prodotti premium di gamma alta e altissima, quindi i prezzi saranno alti.

LG Gram Ultraslim: caratteristiche tecniche

La grande novità dell’azienda nel campo dei notebook è LG Gram Ultraslim (codice prodotto 15Z90RT), un ultraportatile che ha uno spessore di appena 10,99 millimetri e pesa meno di 1 chilogrammo (998 grammi per l’esattezza). Questo modello si mette in diretta concorrenza con il ​​Dell XPS 13 e il MacBook Air, modelli di riferimento negli ultraportatili.

Nonostante le dimensioni compatte, LG Gram Ultraslim è dotato dell’ultimo processore Intel Raptor Lake di tredicesima generazione con P-core (core prestazionali), a cui viene abbinato un massimo di 32 GB di RAM LPDDR5 e un’unità SSD NVMe fino a 1 TB per archiviare i dati. Novità assoluta, la presenza di uno schermo OLED da 15,6 pollici con tecnologia antiriflesso Low Reflection (AGLR). Non manca una webcam IR Full HD.

LG Gram Style: caratteristiche tecniche

I nuovi laptop LG Gram Style 16Z90RS e 14Z90RS vengono proposti nelle versioni da 14 e 16 pollici. La famiglia Style è ideale, secondo LG, per chi utilizza il laptop in ​​ambito urbano e non vuole rinunciare alla longevità e allo stile.

Entrambi i modelli si basano sui processori Intel Raptor Lake di tredicesima generazione, mentre lo spazio di archiviazione è fornito da SSD con interfaccia NVMe di quarta generazione con capacità fino a 1 TB. Anche in questo caso i display sono di tipo OLED con rapporto di forma 16:10 e tecnologia Low Reflection. Cambia la risoluzione e il refresh rate del pannello a seconda della dimensione: 3.200×2.000 e 120Hz nel modello da 16 pollici e 2.880×1.800 a 90Hz per la variante da 14 pollici.

Entrambi i modelli Gram Style sono dotati di due porte Thunderbolt 4, USB-A e HDMI e, novità assoluta per i laptop di questa serie, offrono l’audio Dolby Atmos. Chicca dell’LG Gram Style è il "touchpad nascosto" con retroilluminazione a LED che si illumina appena viene toccato.

LG Gram: i nuovi modelli da 17, 16, 15 e 14 pollici

Novità anche per la linea Gram classica di LG, che ora propone modelli da 17, 16, 15 e 14 pollici (17Z90R, 16Z90R, 15Z90R e 14Z90R) con i display IPS e pensati per fornire prestazioni elevate in un design leggero e compatto. I modelli da 17 e 16 pollici ora hanno la GPU Nvidia GeForce RTX 3050, oltre ai nuovi processori Intel Raptor Lake P-Core di tredicesima generazione.

Tutti dispongono fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e un SSD NVMe fino a 1 TB. Nessuno dei nuovi modelli supera i 1,45 chilogrammi di peso. Questo nonostante vengano forniti di batteria di grandi dimensioni che, secondo LG offre più di 20 ore di riproduzione video con una singola carica. Anche per i questi nuovi laptop LG fornisce altoparlanti compatibili Dolby Atmos e un caricabatterie ultracompatto.

LG: i nuovi 2-in-1 e il monitor portatile

Aggiornamenti in arrivo anche per la famiglia di laptop Gram 2 in 1 e per il monitor portatile LG gram +view. I primi, grazie alle cerniere rotanti a 360 gradi, possono essere utilizzati sia come normali notebook sia come tablet. Questi modelli dispongono ora di display IPS touchscreen da 14 o 16 pollici con una risoluzione rispettivamente pari a 2.560×1.600 e 1.920×1.200.

Sono inoltre preinstallate alcune app che danno la possibilità di prendere appunti e disegnare e che sono progettate per utilizzare la penna stilo LG (Wacom AES 2.0) in bundle. Da segnalare che il display portatile +view da 16 pollici (modello 16MR70) è ora più ampio per consentire un migliore multitasking e viene ora proposto con due porte USB-C.