Prezzo crollato per il computer portatile top: offerta incredibile

Quando cercate un nuovo PC per lavorare da remoto dovrete porre particolare attenzione alla scheda tecnica. Alcuni dei componenti, infatti, dovranno rispettare paletti specifici: al di sotto di una soglia, infatti, si rischia di ritrovarsi tra le mani una macchina non in grado di eseguire i software che utilizzi quotidianamente per lavorare.

Il computer portatile SGIN ha tutte le carte in regola per consentirti di lavorare ovunque, anche in spiaggia o al parco. Basta scorrere le specifiche della scheda tecnica per rendersene conto: un comparto hardware versatile affiancato da un monitor FullHD caratterizzato da una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Il tutto a un prezzo a dir poco eccezionale: lo sconto esagerato di oggi su Amazon ti permetterà di risparmiare centinaia di euro rispetto al listino.

Laptop SGIN scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Laptop SGIN scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo schermo da 15,6 pollici con risoluzione FullHD è sicuramente uno dei punti di forza del portatile SGIN in offerta su Amazon. Un pannello discreto, caratterizzato da una buona visibilità anche se esposto alla luce diretta del sole. Ciò vuol dire che sarai liberi di lavorare anche nel giardino di casa, al parco o in spiaggia senza doverti preoccupare di trovare l’angolo giusto per riuscire a leggere il documento o il messaggio di posta ricevuto.

Nonostante l’ampio display, il laptopo SGIN non è di certo essere considerato "peso massimo". Lo spessore è inferiore ai 2 centimentri, mentre il peso si assesta a poco più di 1,6 chilogrammi. Insomma, portarlo con sé nello zaino o nella borsa non sarà di certo un problema.

All’interno della scocca trovano spazio il processore Intel Celeron N4020C coadiuvato da 4 gigabyte di RAM e disco fisso da 128 GB (facilmente estendibile fino a 1 terabyte). Un comparto hardware in grado di eseguire tutti gli applicativi più utilizzati in ambiente Windows, da quelli di produttività a quelli di svago. Più che sufficiente, dunque, per lavorare da remoto, navigare online, studiare e guardare film e serie TV sulle piattaforme di streaming video preferite.

La batteria da 5.000 mAh, capace di garantire stabilità e affidabilità, offre un’autonomia prolungata adatta a chi lavora lontano da casa o dall’ufficio. Potrai utilizzare il PC portatile SGIN fino a 8 ore senza avere la necessità di collegarlo a una presa di corrente. E con la batteria quasi agli sgoccioli vi basterà una manciata di minuti di ricarica per poter avere autonomia aggiuntiva di qualche ora.

SGIN, il computer portatile mai così conveniente: sconto e prezzo finale

Capire come mail il computer portatile SGIN sia tra le migliori offerte di oggi su Amazon è tutt’altro che complesso. Il dispositivo è infatti disponibile con uno sconto del 74% che fa letteralmente crollare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Comprandolo oggi ti costa appena 229,99 euro contro gli 899,99 euro del listino. Il risparmio è considerevole: lo paghi ben 670 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

