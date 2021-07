Laura Pausini ha fatto un film: ecco quando arriva

Solo qualche giorno fa una produzione Amazon Original ha vinto un Diversity Awards nella categoria Best Film con la pellicola incentrata sulla vita di Tiziano Ferro e oggi la stessa piattaforma annuncia l’inizio delle riprese di un film su una delle cantanti italiane più conosciute nel mondo: Laura Pausini.

Amazon Studios, ha accettato l’idea della Pausini di produrre un film, che presumibilmente vedremo nel 2022, sulla vita personale e professionale dell’artista, in cui lei sarà protagonista. Cantante e produttrice di successo è stata la prima donna della musica leggera italiana a ricevere un Golden Globe per la migliore canzone originale, Io Sì, interpretata magistralmente durante la cerimonia degli Oscar per la quale ha avuto anche una nomination dall’Academy. Laura è una star internazionale molto amata: ha venduto circa 70 milioni di dischi in tutto il mondo.

L’idea di Laura Pausini

Amazon Prime Video decide di puntare su Laura Pausini e inizia le riprese del nuovo film documentario in questi giorni. L’idea originale è della cantante più amata di sempre, la regia sarà quella d’Ivan Cotroneo e i testi scritti da lui, in collaborazione con Monica Rametta.

Al momento non si conosce ancora il titolo di questa importante produzione, ma è chiaro l’amore che la Pausini ha per la settima arte emergerà per dar vita a un lungometraggio sincero e innovativo.

L’artista ha dichiarato che da diverso tempo riceveva proposte per un racconto incentrato su di lei, ma che è sempre mancata la convinzione giusta: "Cercavo qualcosa di innovativo nelle sceneggiature che mi proponevano, ma non sentivo nessuna urgenza di raccontarmi" fino all’incontro con gli Amazon Studios nel Febbraio 2020 per il quale ha dichiarato: "Sono felice che da subito abbiano supportato la mia idea artistica con entusiasmo; cercheremo di raccontarla nel modo che sento più sincero, come faccio da sempre con la musica, questa volta con tutta la passione che ho per il cinema". Le premesse per un ottimo lavoro ci sono tutte.

Il docu-film tra innovazione e soddisfazione

La Head of European Amazon Originals, Georgia Brown, dichiara con soddisfazione quanto gli Amazon Studios siano onorati di accogliere nella loro grande famiglia un’artista straordinaria della portata della Pausini.

Leonardo Pasquinelli, Ceo di Endemol Shine Italy rivela come "attraverso il progetto della Pausini verrà sperimentato uno stile narrativo completamente nuovo dal valore produttivo altissimo, per dar vita a un racconto inedito, intimo e autentico di Laura Pausini."

L’artista sta sicuramente attraversando un momento d’oro. Grazie alla canzone Io Sì, colonna portante del film interpretato da Sophia Loren, La Vita davanti a sé, ha vinto anche un Nastro D’argento e ha ricevuto un nuovo Grammy per Escucha come miglior album pop latino.

Non resta altro che aspettare l’anno prossimo per vedere il film su e con Laura Pausini, su Amazon Prime Video.

