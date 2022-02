Laura Pausini: ecco quando esce il film

L’annuncio è avvenuto su un palco d’eccezione, quello del Festival di Sanremo. Durante la seconda serata della kermesse, mercoledì 2 febbraio, il presentatore Amadeus ha rivelato la data di uscita del film Amazon Original dal titolo Laura Pausini – Piacere di conoscerti, che sarà disponibile su Prime Video in primavera.

Che il primo film della celebre cantautrice italiana sarebbe probabilmente uscito con l’arrivo della bella stagione era già stato ipotizzato, ma la comunicazione della data esatta in diretta nazionale, poi confermata da Prime Video, è stata una sorpresa. L’annuncio è avvenuto durante un breve scambio tra Amadeus e Laura Pausini che, super ospite della serata, si era appena esibita in una emozionante performance del brano Scatola, che sarà parte della colonna sonora della pellicola. Poco dopo l’artista ha anche svelato che, insieme ai colleghi Mika e Alessandro Cattelan, sarà parte della giuria dell’Eurovision in programma a Torino a maggio.

Di cosa parla il film di Laura Pausini

È stata la stessa Laura Pausini, sempre dal palco di Sanremo, a fornire qualche dettaglio in più sul film di prossima uscita. L’artista ha prima spiegato il significato del brano Scatola, dove quest’ultima è da intendere metaforicamente come un contenitore di ricordi e sentimenti. Poi, indicando il punto del palcoscenico a pochi metri di distanza dove gli artisti si posizionano quando devono esibirsi, la cantautrice ha spiegato: «Il film nasce da una domanda: cosa sarebbe successo se quella sera del 1993 Laura non avesse vinto il Festival di Sanremo?». In quell’anno, infatti, l’artista si classificò al primo posto con il brano La solitudine.

Per rispondere a questa domanda, Pausini ha spiegato al pubblico sanremese e ad Amadeus di aver vestito i panni dell’attrice, davanti alla telecamera, per dare corpo, volto e voce a quella Laura mai esistita e per scoprire cosa sarebbe stato diverso in lei e nella sua vita se non avesse avuto la fortuna di iniziare una luminosa carriera da star globale.

Nel film Amazon Original vedremo quindi Laura Pausini ripercorrere le tappe della sua vita e della sua carriera, dall’infanzia a oggi, anche svelando agli spettatori alcuni aspetti inediti della sua quotidianità privata e professionale.

Chi ha partecipato al film

La star del film, come è giusto che sia, è la sola Laura Pausini. Ma il progetto è stato naturalmente un lavoro corale: la scrittura è opera della stessa Pausini insieme a Ivan Cotroneo e Monica Rametta. La regia è di Ivan Cotroneo, con la supervisione creativa di Francesco Picozza. La direzione della fotografia, invece, è di Gerardo Gossi. Il film è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios.

Quando esce il fim di Laura Pausini

Come annunciato rapidamente da Amadeus e come confermato poco dopo da Prime Video, il film Amazon Original italiano Laura Pausini – Piacere di conoscerti sarà disponibile dal 7 aprile 2022 solo sulla piattaforma di streaming, in 240 Paesi del mondo (Italia inclusa, ovviamente).