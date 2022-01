Il film di Laura Pausini: svelata parte della colonna sonora

La data di uscita non è ancora stata annunciata, ma già sappiamo che il film Amazon Original Laura Pausini – Piacere di conoscerti sarà un viaggio intimo e straordinario nella vita e nell’anima dell’artista italiana. Non solo: l’ultima notizia è che la colonna sonora della pellicola includerà una nuova canzone di Pausini.

Il brano, che farà parte del progetto Amazon Original che debutterà nei prossimi mesi, si intitola Scatola ed è stato presentato recentemente in collaborazione con Prime Video, la piattaforma di streaming che ospiterà il film nato da un’idea originale della cantautrice. Il lancio in grande stile della nuova canzone è avvenuto in contemporanea in vari Paesi del mondo tramite la proiezione di una performance in 3D di Laura Pausini trasmessa su appositi digital screen a Milano, Roma, Madrid, Parigi, Città del Messico, Brasilia e New York.

Di cosa parla il brano Scatola

“Ti ho lasciato in una scatola per poterti ricordare", canta Laura Pausini nel brano di recentissima pubblicazione. Come ha spiegato la stessa cantautrice nel video di lancio in collaborazione con Prime Video, la scatola di cui si parla nel testo non è un oggetto materiale, ma “un simbolo di ciò che è il vero contenuto del nostro cuore e della nostra testa".

“Scatola è l’esatta fotografia del film Piacere di conoscerti – ha aggiunto Pausini – Mi sono sempre chiesta cosa sarebbe successo se non avessi avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita così folle. Cosa sarebbe cambiato? Cosa sarebbe stato? Quando ho deciso di realizzare il film, ho capito che questa era la strada da seguire per raccontare la mia vita".

Il testo della canzone è scritto da Laura Pausini e Madame. Entrambe si sono occupate anche della musica insieme a Shablo e Luca Faraone. Scatola, in uscita per Atlantic Warner, è prodotta da Shablo&Faraone, Paolo Carta e Madame.

Di cosa parla il film Laura Pausini – Piacere di conoscerti

Il film Laura Pausini – Piacere di conoscerti, prima esperienza con il cinema per la celebre cantautrice, punta a raccontare al pubblico la vita privata e professionale dell’artista italiana, anche svelando per la prima volta alcuni aspetti del tutto inediti.

Basato su un’idea originale di Laura Pausini, il film è scritto dalla stessa cantautrice insieme a Ivan Cotroneo e Monica Rametta, con la supervisione creativa di Francesca Picozza. Gherardo Gossi è il direttore della fotografia.

Quando esce il film di Laura Pausini

Prime Video non ha ancora svelato la data ufficiale dell’uscita di Laura Pausini – Piacere di conoscerti. La cantautrice, in occasione del lancio del brano Scatola, ha però fatto riferimento al film dicendo che i fan lo vedranno “nei prossimi mesi". È certo che l’uscita avverrà nel corso nel 2022, insomma, ma probabilmente bisognerà attendere almeno la primavera per vederlo.

