LG, questa lavatrice è da comprare subito: prezzo in picchiata

Fonte foto: Amazon

Anche la lavatrice si è rifatta il look, più tecnologica, con sistemi innovativi e soprattutto smart, in grado di parlare e collaborare con gli altri elettrodomestici presenti in casa. LG sta dando sicuramente il suo contributo con modelli all’avanguardia e che sfruttano tecnologie mai viste prima. Un esempio è la lavatrice LG Serie V5, che troviamo anche in super offerta su Amazon con uno sconto di ben il 52% che fa scendere il prezzo al minimo storico: risparmi più di 500€ e fai un super affare.

Una promozione imperdibile quindi, poiché a meno di 500 euro porti a casa una lavatrice capiente (il cestello può contenere vestiti fino a un massimo di 9 Kg) quindi ideale anche per famiglie di 4-5 componenti, che si collega al Wi-Fi e la puoi regolare anche dallo smartphone; dotata di Intelligenza Artificiale AI DD; opzione Turbo Wash per dare una maggiore spinta alla sua capacità di lavaggio. E ancora, monta il prestante Motore Inverter Direct Drive. A questo prezzo è un affare da non farsi scappare.

lavatrice LG F4WV509S1E

Lavatrice LG F4WV509S1E: caratteristiche tecniche

Scopriamo le caratteristiche tecniche della lavatrice LG. Partiamo da uno degli elementi più importanti da valutare: la capienza del cestello, che è di ben 9 chilogrammi, quindi riesce a soddisfare anche le richieste delle famiglie composte da 4 componenti. La potenza è di 1400 Giri/min. È dotato di intelligenza artificiale LG AI DD capace di rilevare il peso, identificare la tipologia di tessuti e scegliere in autonomia i movimenti ottimali per ogni lavaggio.

Dotato di tecnologia Turbo Wash, lava i tuoi capi più velocemente, con una migliore efficienza dei cicli di risciacquo e un risparmio energetico fino al 28%. Con il programma Allergy Care con funzione a vapore igienizzante, elimina totalmente (99.9%) gli acari della polvere responsabili di allergie o problemi respiratori. Il motore Inverter Direct Drive di LG è collegato direttamente al cestello, assicurando elevate prestazioni e riducendo fastidiosi rumori e vibrazioni. Puoi collegarlo al tuo telefono grazie all’app SmartThinQ, collegando entrambi i dispositivi con il Wi-Fi. Anche da vicino viene facilmente gestito tramite un ampio display e una manopola più grande con finitura in metallo.

Lavatrice Serie V5: prezzo e offerte in corso

Oggi la paghi a metà prezzo, grazie allo straordinario sconto del 52%. Il prezzo crolla a 479,93 euro, ma conviene affrettarti perché la promozione potrebbe terminare da un momento all’alto. Il risparmio è considerevole e super ai 500€. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva nella pagina prodotto. La spedizione viene gestita da Amazon e per riceverla direttamente a casa basta aspettare pochissimi giorni.

lavatrice LG F4WV509S1E