Le 10 scene più emozionanti delle serie TV

Lo sappiamo: praticamente in qualunque serie tv arriva almeno una scena in cui l’umorismo o l’azione si fanno da parte per lasciare spazio al classico momento emozionante e commovente. Che sia più o meno riuscito, più o meno efficace, va detto però che solo alcuni restano scolpiti della memoria.

Non si deve fare l’errore di pensare che le scene più emozionanti che, in qualche modo, "passano alla storia" siano contenute nelle serie tv più vicine al genere drammatico. Certamente ce ne sono anche qui, come dimostra ad esempio il caso di This is us, ma nemmeno le sit-com sono immuni. Anzi, forse è proprio quando lo spettatore abbassa le difese e si lascia andare alle risate e alla generale leggerezza della narrazione che viene punto maggiormente nel vivo da un momento di grande tenerezza, vulnerabilità e commozione. Ecco allora quali sono le dieci scene emozionanti di altrettante serie tv.

La rottura tra Ross e Rachel in Friends

Quando Rachel scopre il tradimento di Ross, i due decidono di lasciarsi, anche se si amano ancora. Straziante.

Il saluto a Max in Stranger Things 4

Nella quarta stagione di Stranger Things, Max, colpita da Vecna, sta morendo tra le braccia di Lucas, che piange disperato. Anche Undici assiste alla scena dalla "dimensione mentale".

La strage di Aberfan in The Crown

Nella prima stagione di The Crow, nella puntata dedicata alla strage di Aberfan, la regina Elisabetta cede all’emozione, mostrando un toccante lato vulnerabile.

Il pianto di Jesse in Breaking Bad

Il pianto disperato di Jesse per la morte di Jane, l’unica parentesi felice della sua vita, è un momento che spezza il cuore.

Lo sfogo di Fleabag

Dopo averla conosciuta come un personaggio sarcastico e forte, la protagonista di Fleabag si lascia andare al pianto e a uno sfogo liberatore che anche per lo spettatore risulta molto emozionante.

Robin e i figli in How I Met Your Mother

Quando Robin scopre che non può avere figli, deve fare i conti con una "scelta" fatta dal suo corpo, specchio delle intime angosce di molte donne.

La morte di Glenn in The Walking Dead

Impossibile restare impassibili davanti alla morte violenta di Glenn, uno dei personaggi più amati, per mano del folle e cattivissimo Negan.

Il ritorno di Michael in The Office

Nel finale di The Office, Michael Scott si presenta a sorpresa per fare da testimone al matrimonio di Dwight. Un bellissimo regalo per lo sposo… e per il pubblico!

L’incendio di This is us

L’incendio che distrugge la casa dei protagonisti racchiude e anticipa alcuni dei momenti più commoventi della storia.

Il red Wedding di Game of Thrones

Prima lo shock, poi la disperazione. Il Red Wedding de Il trono di spade resta uno dei momenti strazianti della serie.