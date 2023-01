Le alternative ad Apple Watch per chi usa iPhone

Ve lo abbiamo raccontato a più riprese: secondo la nostra esperienza non esiste un compagno di viaggio migliore per iPhone che non sia Apple Watch, ma se per qualche ragione lo smartwatch realizzato a Cupertino non vi piacesse, abbiamo cercato per voi le migliori alternative sul mercato, consapevoli però che nessuna di esse potrà dare la stessa completezza delle funzioni e lo stesso livello di qualità che sono garantiti dal binomio originale.

Garmin Venu 2

Il brand Garmin è da sempre sinonimo di sport, con una caratteristica peculiare che fa di questo smartwatch una buona alternativa ad Apple Watch, ovvero la durata della sua batteria. Noi abbiamo preso in considerazione Garmin Venu 2, ma la verità è che potremmo valutare molti altri modelli della gamma, mantenendo inalterato il giudizio complessivo.

Se sì cerca un abile compagno per le proprie avventure all’aria aperta o per monitorare le proprie imprese sportive, le proposte di Garmin sono sicuramente molto competitive, ma impongono comunque molti compromessi, in primo luogo perché il sistema operativo non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello di Apple Watch.

Non è possibile installare applicazioni, l’interazione con il telefono è ridotta ai minimi termini, si possono leggere le notifiche, ma non è possibile interagire, non si può sfruttare la combinazione con iPhone quando si usa il sistema di navigazione, però torniamo a sottolineare l’importanza della notevole autonomia, che permette di usare il proprio orologio intelligente per più di una settimana dimenticandosi del caricatore.

Garmin Venu 2, Smartwatch AMOLED 1,3,

Fitbit Sense 2

Andando alla ricerca dell’alternativa ad Apple Watch, bisogna necessariamente annoverare i molteplici prodotti realizzati da Fitbit, società che è stata acquisita da Google e che sta vivendo una fase di transizione per essere completamente assorbita dalla nuova proprietà.

Fitbit Sense 2 è perfettamente compatibile con iPhone e rappresenta una delle versioni più evolute dei dispositivi Fitbit: anche in questo caso il suo punto di forza principale sta nell’autonomia, che non arriva ai livelli di Garmin, ma si difende molto bene perché con una singola carica viene garantito l’utilizzo per quasi una settimana.

Purtroppo, anche in questo caso l’interazione con il proprio iPhone non è tra le migliori, perché non si può fare molto con le notifiche che si ricevono, ma ci sono altri elementi molto interessanti, come la presenza del sensore GPS e quella di tutti i sistemi di monitoraggio biometrico dal battito cardiaco all’ossigenazione del sangue.

Fitbit Smartwatch per Fitness e Benessere Sense 2 con GPS Integrato, funzioni avanzate per Il Tuo Benessere, Fino a 6 Giorni di autonomia e Compatibile con Android e iOS

Huawei Watch GT 3

Tra le migliori alternative ad Apple Watch, senza alcun timore, inseriamo tutta la famiglia dei prodotti Huawei Watch 3, chi è in realtà molto ampia e meriterebbe forse addirittura uno spazio esclusivo, per raccontarne tutti i pregi. Quando parliamo di gamma estesa, ci riferiamo al fatto che esistano molteplici varianti dello smartwatch Huawei, partendo da un modello con prezzo molto competitivo, fino al più prestigioso realizzato interamente in ceramica, Huawei Watch GT3 Pro.

Ci concentriamo in particolare sul modello più completo, perché nonostante le molteplici funzionalità e la particolarità di avere cassa in ceramica e vetro zaffiro, il suo prezzo è comunque super competitivo: la versione con il cinturino in pelle si può acquistare a 379 euro, una cifra molto interessante se si valuta il rapporto tra prezzo e qualità.

Watch GT 3 Pro contiene il sensore per il GPS, è in grado di monitorare centinaia di attività sportive, controlla il battito cardiaco, l’ossigenazione del sangue, il livello di stress e permette anche di fare telefonate direttamente dall’orologio. La batteria è incredibile, perché il modello più piccolo offre un’autonomia di sette giorni, mentre quello con dimensione superiore, immaginato per l’uso maschile arriva a 14 giorni.

HUAWEI WATCH GT 3 Pro 43 mm Smartwatch Orologio Donna, Elegante Design in Ceramica, Quadrante in Vetro Zaffiro, Monitoraggio della Salute 24h, SpO2, 5ATM, GPS, Pelle

Amazfit GTR 3 Pro

Tra le proposte più interessanti del mercato, nel segmento degli smartwatch, è senza dubbio quella di Amazfit, marchio cinese di ottima qualità, la cui caratteristica peculiare è quella di avere un sistema operativo proprietario molto efficiente, che permette di gestire un’ottima interazione sia con il mondo Android che con quello di iPhone, ovvero quello che ci interessa per la selezione che proponiamo oggi.

Amazift GTR3 Pro risulta per noi particolarmente interessante, anche se non è il modello più recente dell’azienda, perché oggi offre funzionalità complete ad un prezzo semplicemente strepitoso. Ad una cifra inferiore ai 200 €, è possibile acquistare un modello molto leggero, che però garantisce fino a tre settimane di batteria con un’unica carica, un giro e proprio campione di autonomia, uno dei migliori in assoluto sul mercato.

Altro elemento peculiare importante è quello di un sensore biometrico molto preciso, che permette di misurare battito cardiaco, ossigenazione del sangue, livello dello stress e frequenza respiratoria con un solo clic in un tempo inferiore ai 45 secondi. Anche in questo caso l’interazione con le notifiche e ridotta ai minimi termini, ma questo è il prezzo da pagare se si decide di rinunciare ad Apple Watch.

Amazfit GTR 3 PRO Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, 150 modalità di Allenamento con GPS, Monitor del Sonno, AMOLED da 1.45,

Withings Scanwatch

Tra tutte le proposte che facciamo oggi, alla ricerca di un’alternativa ad Apple Watch, Whitings Scanwatch rappresenta dal nostro punto di vista la soluzione più originale ed elegante, perché parliamo di uno smartwatch ibrido.

Questo significa che ad un primo colpo d’occhio appare il quadrante di un normale orologio con le lancette, ma con uno sguardo più attento si può notare la presenza di un piccolo display, che permette di navigare tra le funzionalità dell’orologio e di leggere alcune delle informazioni base, che vengono raccolte dai molteplici sensori.

Sembrerebbe un dispositivo banale, in realtà è in grado anche di effettuare un ECG, semplicemente toccando la corona dell’orologio. Rispetto agli altri prodotti di cui vi abbiamo parlato oggi, la differenza principale è che la maggior parte delle informazioni che vengono raccolte sono mostrate all’interno di un’applicazione e non sul quadrante del dispositivo.

Quando si parla di Withings Scanwatch, il primo elemento di cui tenere conto è la durata della batteria, perché con una sola carica si arriva a 30 giorni di utilizzo ininterrotti. In questo caso, purtroppo, le interazioni con iPhone sono praticamente ridotte a zero, ma i pregi di questa soluzione stanno nella sua eleganza, nella discrezione e nella completezza delle sue funzioni di monitoraggio delle attività sportive e di scansione biometrica.

Esistono molte versioni di Withings Scanwatch, con una notevole escursione di prezzo, ma è bene sottolineare che la proposta base parte da un prezzo inferiore ai 300 euro.

Withings Scanwatch – Smartwatch Ibrido con ECG, Frequenza Cardiaca e Ossimetro

Continuiamo a pensare che il miglior compagno di viaggio per iPhone sia Apple Watch, ma si si sta cercando un’alternativa, qualunque scelta venisse fatta tra le proposte di oggi sarebbe comunque di ottimo livello.