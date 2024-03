Le Cronache di Narnia, a che punto sono i film Netflix?

Fonte foto: Disney+

A descrivere per la prima volta la suggestiva Terra di Narnia è stato lo scrittore C.S. Lewis, che tra il 1950 e il 1956 ha pubblicato il celebre ciclo di romanzi noto come Le Cronache di Narnia. Dopo la trasposizione cinematografica uscita una quindicina di anni fa, la storia fantasy sta per vivere una nuova primavera grazie all’adattamento firmato da Netflix. La piattaforma di streaming ha infatti acquisito i diritti di sfruttamento di Narnia nel 2018, ma solo nell’estate 2023 è stato annunciato che ad occuparsi dei nuovi contenuti sarebbe stata Greta Gerwig, già acclamata regista di Piccole donne e Barbie.

Greta Gerwig e i film di Narnia: cosa sappiamo

Stando a quanto dichiarato nell’estate 2023, Greta Gerwig scriverà e dirigerà due nuovi film di Narnia per Netflix (o meglio, almeno due nuovi film: sull’eventuale seguito non si sa ancora niente). Gerwig si è detta spaventata ed entusiasta all’idea di lavorare a questo adattamento e i fan, conoscendo bene la sua tendenza a esplorare sul grande schermo l’esperienza femminile, si sono da subito interrogati sul taglio che la regista avrebbe dato al remake. Il materiale narrativo di partenza, in effetti, è ricco di potenzialità.

I romanzi di C.S. Lewis sono complessi, stratificati e densi di simbologie. Ad esempio, ci sono chiari riferimenti al cristianesimo e il personaggio di Aslan è stato spesso paragonato a Gesù Cristo. Inoltre, i sette libri possono essere letti in ordine cronologico oppure in ordine di pubblicazione. Da ultimo, la saga letteraria è stata spesso accusata di contenere riferimenti razzisti e sessisti. Un esempio su tutti: il personaggio di Susan, quando cresce e si interessa a «calze, rossetti e inviti», viene allontanata dal magico mondo di Narnia. Ma come ha scritto una utente su X (ex Twitter), «so che nel reboot di Narnia Greta Gerwig darà a Susan la giustizia che merita». Conoscendo i lavori precedenti della regista, c’è da aspettarselo.

Al momento in realtà non ci sono ancora informazioni confermate sulla trama e sull’approccio narrativo scelto da Gerwig per questi film. Il CEO di Netflix Ted Sarandos, parlando con Time, aveva però dichiarato che la regista, pur senza «andare contro» l’immaginario tradizionale di Narnia a cui i fan sono affezionati, sarà «più grande e audace» di quanto non si pensi.

Maggiori dettagli sul progetto dovrebbero essere rilasciati nei prossimi mesi, dal momento che nella seconda metà del 2023 il responsabile dei film Netflix Scott Stuber, intervistato da Collider, aveva dichiarato: «Credo che la gente sappia che stiamo cercando di mettere insieme il film di Narnia di Greta Gerwing, di realizzare quel film, che sarà l’anno prossimo».

Dunque, la lavorazione del primo film dovrebbe iniziare nel corso del 2024, quando saranno probabilmente fornite maggiori informazioni anche sul cast e sui tempi di produzione. Al momento è impossibile ipotizzare una data di uscita.

I film di Narnia in streaming

Chi vuole rinfrescarsi la memoria sulla trama, può sempre recuperare i film di Narnia già disponibili in streaming. Il primo film, del 2005, si intitola Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio. Nel 2008 è arrivato Le cronache di Narnia – Il principe Caspian, mentre nel 2010 è stato il turno di Le cronache di Narnia – Il viaggio del veliero.

Anche se il materiale letterario lo avrebbe consentito (i libri sono in tutto sette), è stata in seguito abbandonata l’idea di realizzare altri sequel. I tre film al momento sono disponibili in streaming su Disney+ per gli abbonati e possono essere noleggiati su altre piattaforme di streaming, tra cui Apple Tv+ e GooglePlay.