Le migliori app per combattere lo stress

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Le migliori applicazioni per combattere lo stress e per affrontare l'ansia, alla ricerca della propria saluta mentale e del benessere personale.

Si parla spesso di quanto lo smartphone possa rappresentare una fonte di distrazione e, talvolta, con le continue notifiche, richieste e la necessità di sentirci sempre connessi, anche di stress e ansia. I nostri dispositivi, però, e le infinite risorse disponibili in rete, nascondono anche tante possibilità per limitare questi rischi e prenderci cura della nostra salute mentale, regalandoci strumenti interessanti come supporto alle piccole sfide quotidiane.

Ecco 5 applicazioni che, grazie a connessione, notifiche e utilizzo continuativo del nostro smartphone, possono aiutarci a migliorare benessere e salute mentale in diversi modi. Ad esempio, aiutandoci a trovare momenti per meditare o semplicemente rilassarci, fornendo suoni ed immagini per favorire la concentrazione e dandoci spunti per lo sviluppo personale, l’auto-consapevolezza e per prenderci cura di noi.

1. PetitBambou

Meditazione, rilassamento e mindfulness sono tecniche perfette per migliorare la concentrazione quotidiana, imparare a gestire lo stress ed affrontare con un punto di vista diverso particolari momenti della giornata e della vita.

L’app Petit BamBou propone musiche rilassanti per meditazioni libere, una sessione guidata quotidiana e veri e propri percorsi condotti da professionisti per migliorare diversi fronti della vita, come il rapporto con gli altri, la gratitudine, la gestione dello stress e della paura.

Grazie a notifiche e promemoria, l’applicazione ti ricorda ogni giorno, nel momento che preferisci, di prenderti una pausa di 8, 12 o 16 minuti per dedicarti a te, respirare e rilassarti con esercizi guidati.

Accedendo ad una sessione, sentirai una voce in italiano che ti aiuterà a focalizzare la mente su temi importanti, a seconda del programma scelto.

2. Happify

L’app Happify è una piattaforma per la crescita personale che, basandosi su studi scientifici, offre giochi, articoli di facile lettura e spunti per quello che viene chiamato un “programma della felicità” creato da esperti. In particolare gli obiettivi che si pone sono aiutarti a ridurre ansia e stress, allenare la mente a liberarsi dai pensieri negativi, coltivare l’ottimismo e la mindfulness ed acquisire fiducia in se stessi e autostima.

Nella sezione “Trova ispirazione” scopri ogni giorno contenuti motivanti e informativi, mentre in “Gioca ora” puoi trovare tanti esercizi divertenti per focalizzarti su cose belle della quotidianità. Ad esempio, scegliendo Ringraziare ti verrà chiesto di pensare a qualcosa per cui essere grato, scriverlo e caricare una foto. L’app è disponibile anche in italiano.

Fonte foto: MisterGadget.Tech Shutterstock

3. Daylio Diario

Hai mai pensato di tenere traccia delle tue emozioni? Il servizio offerto da quest’app ti permette di fare proprio questo. Tenere un micro-diario quotidiano della gratitudine e diventare più consapevole delle emozioni che vivi.

Nello specifico, con Daylio Diario avrai modo di tracciare la tua vita sociale e le relazioni, il tempo libero, il sonno, la salute, la cura degli ambienti di vita, il meteo e tanto altro. Praticamente tutti i fattori che in qualche modo possono influenzare e condizionare l’umore e, di conseguenza, la quotidianità. Tracciare ciò che succede nelle nostre giornate può aiutarci a comprendere le nostre abitudini e, se vogliamo, a migliorarle. L’app ti aiuta a ricordare l’appuntamento quotidiano con un comodo promemoria all’orario che preferisci. All’arrivo della notifica puoi inserire come stai, valutando l’umore e cos’hai fatto durante la giornata.

Ha anche una sezione dedicata al miglioramento personale con la possibilità di focalizzare l’attenzione sugli atti di gentilezza, sui momenti di meditazione, di ascolto e i doni fatti. È simile ad un diario vecchio stile, ma sempre a portata di mano e senza carta.

4. Sanvello

Sanvello racchiude in un’applicazione un training quotidiano con esercizi psicologici e riflessioni da cui prendere spunto per intraprendere un processo di autoconsapevolezza e provare a migliorare diversi aspetti della vita, come il pensiero positivo, la diminuzione dell’ansia, l’autostima e la felicità. Se la psicologia e lo sviluppo personale ti incuriosiscono potresti iniziare a conoscere questo mondo proprio da qui.

Uno degli aspetti più forti di quest’app è la possibilità di spaziare e approfondire diversi temi, affrontando falsi miti sulla salute mentale. Le strategie proposte sono diverse e spaziano dalla meditazione guidata, al monitoraggio dell’umore e si uniscono a frasi motivazionali e d’ispirazione.

Entrando nella sezione “Esplora” troverai numerosi approfondimenti con articoli e video correlati su temi come “prendersi le giuste pause dallo smartphone” o “migliorare una brutta giornata”.

5. Calm

Parlando di rilassamento, meditazione e mindfulness, Calm è una delle app più complete e scaricate. Al suo interno ci sono numerosi contenuti audio, gratuiti e a pagamento, pensati per aiutare le persone a prendere una pausa dai ritmi frenetici della quotidianità, ad affrontare momenti particolarmente stressanti e anche ad addormentarsi con più facilità.

All’interno di Calm ci sono una serie di esercizi e lezioni guidate di meditazione realizzate da professionisti e suddivise per argomenti, ad esempio con l’obiettivo di combattere l’ansia, rilassarsi, concentrarsi, alleviare lo stress. Nell’app ci sono playlist di canzoni e suoni rilassanti per svolgere esercizi di respirazione, di stretching e di rilassamento del corpo, masterclass di meditazione, videolezioni, audioguide e perfino favole della buonanotte.

Le app che hai scoperto in questo articolo possono essere un piccolo supporto per migliorare alcuni aspetti della quotidianità. Ricorda, però, che questi strumenti digitali non sostituiscono le competenze di un buon professionista della salute mentale. Per problematiche più serie e continuative rivolgiti a chi può aiutarti con strumenti completi e affidabili.