Le new entry nel cast di Gli Anelli del Potere 2

Mentre la prima stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è sempre disponibile in streaming su Prime Video, non ci sono ancora notizie certe in merito all’uscita della seconda stagione. Secondo alcune fonti, Amazon Studios vorrebbe accorciare il più possibile i tempi ed è probabile che i nuovi episodi escano nel 2024. Ma è tutto da vedere. Intanto, le riprese della stagione 2 sono iniziate nell’ottobre 2022 nel Regno Unito, la produzione è ancora in corso e ci sono ancora novità nel cast.

Chi c’è di nuovo in Gli Anelli del Potere 2

Già a dicembre 2022 erano state annunciate ben sette new entry nel cast della seconda stagione: Gabriel Akuwudike, Yasen "Zates" Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle, Nicholas Woodeson e Sam Hazeldine (a cui è stato riassegnato il ruolo di Adar).

A questi nomi, pochi giorni fa se ne sono aggiunti altre tre: Ciarán Hinds, Rory Kinnear e Tanya Moodie. Tutti e tre avranno ruoli ricorrenti, ma su questo punto non ci sono ancora molti dettagli. Intanto, vediamo meglio chi sono questi famosi attori.

Chi è Ciarán Hinds

Già nominato agli Oscar e ai Bafta come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in Belfast, Ciarán Hinds ha una vasta esperienza sia a teatro sia al cinema. Tra i numerosi film a cui ha preso parte ci sono anche Munich, Silence, Era mio padre, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2, Il fantasma dell’opera, Persuasione e Justice League.

Ha interpretato il ruolo di Mance Rayder in Il trono di spade e ha preso parte anche alle serie tv The English, Ivanhoe, Above Suspicion, Political Animals e Prime Suspect 3.

Cosa ha fatto Rory Kinnear

Rory Kinnear è noto soprattutto per il ruolo di Bill Tanner nei film di James Bond Quantum of Solace, Skyfall e Spectre. Tra i film a cui ha preso parte ci sono Men, Bank of Dave, Peterloo, Broken – Una vita spezzata e The Imitation Game. Per quanto riguarda le serie, gli spettatori hanno già visto Kinnear in Inside No. 9, Penny Dreadful, Southcliffe e Black Mirror. Oltre che attore di teatro, Kinnear è anche drammaturgo (ha scritto la sua opera prima The Herd nel 2013) e regista.

Film e serie di Tanya Moodie

Famosa e premiata attrice britannica, Tanya Moodie ha già recitato in Neverwhere, Tin Star, A Discovery of Witches, The Man Who Fell to Earth e Sherlock. Al cinema gli spettatori l’hanno vista in Star Wars – L’ascesa di Skywalker ed Empire of Light. L’attrice ha anche esperienza in teatro ed è stata candidata due volte al Laurence Olivier Award per la categoria Outstanding Achievement in an Affiliate Theatre.

