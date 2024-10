Tutti pazzi per Nobody Wants This: avrà una seconda stagione?

Fonte foto: Netflix

A volte bisogna aspettare mesi per sapere se una serie tv verrà rinnovata o meno, ma questa volta Netflix ha scelto di cavalcare senza esitazioni e senza indugi l’onda del successo di Nobody Wants This, la cui seconda stagione è stata infatti confermata solo un paio di settimane dopo il debutto della novità sulla piattaforma di streaming. I protagonisti della serie comedy romantica sono Kristen Bell e Adam Brody, che dai tempi di OC è ed è rimasto la crush televisiva di un’ampia fetta di pubblico Millennial – probabilmente la quota più entusiasta di questo rinnovo a sorpresa.

Nobody Wants This stagione 2: cosa sappiamo

In un paio di settimane Nobody Wants This ha ottenuto numeri importanti in termini di visualizzazioni. Secondo i dati forniti da Netflix, la serie tv è diventata in breve tempo il contenuto più visto sorpassando la nuova stagione di Monster di Ryan Murphy, che racconta la storie true crime dei fratelli Menendez.

Nobody Wants This racconta l’improbabile relazione tra Joanne, una podcaster schietta e agnostica, e Noah, un rabbino fuori dagli schemi. Alla fine della prima stagione i due si baciano romanticamente in un parcheggio dopo aver lasciato un bat mitzvah, sapendo che ad attenderli c’è potenzialmente un futuro pieno di amore e felicità, ma anche di ostacoli da superare.

La prima stagione è creata da Erin Foster, che si è in parte ispirata a vicende autobiografiche. Foster resterà produttrice esecutiva della stagione 2, ma cederà il ruolo di showrunner a Jenni Konner (nota per Girls) and Bruce Eric Kaplan (Girls, No Good Deed e Six Feet Under).

Anche Nora Silver (già nota per Deli Boys, Welcome to Chippendales e Single Drunk Female) sale a bordo con il ruolo di executive producer della stagione 2.

Cosa accadrà in Nobody Wants This 2

Il finale della prima stagione lascia intendere che i due protagonisti, nonostante le differenze culturali e religiose, vogliano comunque mettere i sentimenti che provano l’uno per l’altra al primo posto. La domanda è: durerà? La coppia riuscirà davvero a impegnarsi e a far funzionare le cose?

«Penso che questo sia ciò che la serie tv può esplorare», ha detto Brody a Netflix. «Cosa dovrebbe fare lui? Cosa dovrebbe fare lei? Quale sacrificio vale la pena fare?».

Per il momento bisogna accontentarsi di questa breve riflessione sugli sviluppi della stagione 2, oltre che del manifesto entusiasmo dei due nuovi showrunner, che si sono detti emozionati nel prendere in mano il timone della storia. Per il resto, attualmente non ci sono ncora altre informazioni sulla trama né sul cast.

Quando esce Nobody Wants This 2

La seconda stagione di Nobody Wants This uscirà su Netflix nel 2025, ma la data esatta non è ancora nota.